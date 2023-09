astaróideach 2023 SQ1: Teagmhálaí Garbh leis an Domhan

Nochtadh fógra le déanaí ó NASA go bhfuil astaróideach ar a dtugtar 2023 SQ1 ar a bhealach i dtreo na Cruinne agus déanfaidh sé cur chuige dlúth go luath amach anseo. Ag tomhas thart ar 58 troigh ar leithead, meastar go dtiocfaidh an astaróideach seo atá ar mhéid an tí laistigh de 2.09 milliún ciliméadar ónár bplainéad ar 24 Meán Fómhair.

Cé go dtagann an astaróideach seo faoin gcatagóir de astaróidigh a d’fhéadfadh a bheith guaiseach, ciallaíonn a mhéid beag nach bhféadfadh sé a bheith ina bhagairt shuntasach don Domhan. Ní rangaíonn NASA ach asteroids níos mó ná 492 troigh mar réada a d’fhéadfadh a bheith guaiseach. Mar sin féin, tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara gur féidir le asteroids fiú níos lú a bheith ina chúis le damáiste suntasach, mar a léirigh an teagmhas meteor Chelyabinsk in 2013. Meteor Chelyabinsk, a bhí díreach 59 troigh ar leithead, gortaithe níos mó ná 1,200 duine mar a phléasc sé thar réigiún na Rúise Urals theas. .

Déanann gníomhaireachtaí spáis ar nós NASA monatóireacht leanúnach ar na spéartha le haghaidh aon asteroids ag druidim lenár bplainéad. Cé go bhfuil sé níos faide ná cumais an duine faoi láthair chun astaróideach a chosc ó thionchar a imirt ar an Domhan, d'éirigh le NASA misean ar a dtugtar DART a thástáil, a bhí in ann astaróideach a atreorú óna chúrsa. Tá misin den sórt sin ríthábhachtach chun ullmhú do bhagairtí astaróideacha a d’fhéadfadh a bheith ann amach anseo.

Ina theannta sin, tá spásárthach OSIRIS-REx NASA socraithe chun filleadh ar an Domhan ar 24 Meán Fómhair, ag iompar capsule ina bhfuil samplaí a bailíodh ón astaróideach Bennu. Táthar ag súil go dtabharfaidh na samplaí seo léargais luachmhara ar bhunús ár gcóras gréine agus ar shaintréithe Bennu féin. Is féidir le tuiscint a fháil ar chomhdhéanamh agus ar iompar asteroids cosúil le Bennu cuidiú le forbairt straitéisí chun bagairtí astaróideach sa todhchaí a mhaolú.

Cé go mb’fhéidir nach mbeadh an dlúth-theagmháil le astaróideach 2023 SQ1 ina chontúirt shuntasach don Domhan, is meabhrúchán é ar an bhfaireachas leanúnach a theastaíonn chun monatóireacht agus staidéar a dhéanamh ar na réada neamhaí seo. Trí mhéadú a dhéanamh ar ár n-eolas ar asteroids agus teicneolaíochtaí a fhorbairt chun bagairtí féideartha a mhaolú, is féidir linn ár bplainéad a chosaint níos fearr ó thionchair na gcuairteoirí cosmacha seo.

Foinsí:

– NASA – Riarachán Náisiúnta Aerloingseoireachta agus Spáis