Imíonn spásaire Apollo 13 Thomas K. Go tobann ag 87, ag fágáil oidhreacht réitithe fadhbanna

Bhásaigh Thomas K. “TK” Mattingly, spásaire clúiteach de chuid NASA a raibh ról lárnach aige i misean mí-cháiliúil Apollo 13, in aois a 87 bliain. don Domhan, in ainneoin gur baineadh den mhisean é sular seoladh é mar gheall ar nochtadh do bhruitíneach dhearg.

Cé nach raibh sé in ann páirt a ghlacadh san eitilt féin, bhí saineolas Mattingly thar a bheith luachmhar nuair a chuir pléascadh an spásárthach ar a bhealach go dtí an Ghealach. Ag baint úsáide as a chuid eolais agus intleachtúil, cheap Mattingly nósanna imeachta ó Rialú Misean chun cumhacht a chaomhnú, ag cinntiú athiontráil rathúil in atmaisféar an Domhain. Mar thoradh air sin, bhí na spásairí James Lovell, Jack Swigert, agus Fred Haise in ann maireachtáil ar an turas cliathánach.

Shín ranníocaíochtaí eisceachtúla Mattingly thar mhisean Apollo 13. Ag tosú ar a ghairm bheatha mar phíolóta de chuid Cabhlach na SA, roghnaíodh é mar chuid den rang spásaire i 1966. Níos déanaí bhí sé ina phíolóta modúl ceannais ar mhisean Apollo 16 agus i gceannas ar dhá mhisean Shuttle Spáis, rud a d'fhág tionchar buan ar thaiscéalaíocht an spáis. .

Rinneadh a scéal iontach a dhíbirt sa scannán clúiteach 1995 “Apollo 13,” agus an t-aisteoir Gary Sinise ag léiriú Mattingly. Trína thiomantas, a shaineolas agus a chumais réiteach fadhbanna, bhí ról suntasach ag Mattingly i gcur chun cinn ár dtuiscint ar an spás agus réitigh sé an bealach le haghaidh taiscéalaíochta spáis amach anseo.

Ceisteanna Coitianta:

C: Cén ról a bhí ag Thomas K. Mattingly i misean Apollo 13?

A: Sannadh Mattingly ar dtús mar an modúl ordaithe píolótach don eitilt Apollo 13 ach bhí sé bunaithe mar gheall ar nochtadh do rubella. Mar sin féin, bhí ról ríthábhachtach aige ó rialú talún trí nósanna imeachta a cheapadh chun cumhacht a chaomhnú, rud a chinntigh athiontráil rathúil don chriú.

C: Cad iad na misin eile ar ghlac Thomas K. Mattingly páirt iontu?

A: D'fheidhmigh Mattingly mar phíolóta an mhodúil ordaithe ar mhisean Apollo 16 agus d'ordaigh sé dhá mhisean Shuttle Spáis.

C: Cén chaoi ar tugadh onóir do Mattingly i gcultúr coitianta?

A: Léiríodh obair dochreidte Mattingly sa scannán 1995 “Apollo 13,” agus bhí an t-aisteoir Gary Sinise i mbun a charachtair.