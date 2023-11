Imíonn an spásaire NASA Thomas K. Go tobann, ag fágáil taobh thiar d'oidhreacht Réiteach Fadhbanna

Fuair ​​Thomas K. “TK” Mattingly, spásaire de chuid NASA a raibh meas air, bás go brónach in aois a 87 bliain. Bhí ról ríthábhachtach ag Mattingly, a raibh cáil air as a chuid scileanna smaointeoireachta gasta agus réiteach fadhbanna, i misean Apollo 13, cé nach raibh aon amhras air. a bheith in ann a bheith ar an bhfoireann. Dhearbhaigh NASA bás Mattingly i ráiteas a eisíodh ar 31 Deireadh Fómhair.

Cé gur sannadh Mattingly ar dtús mar phíolóta an mhodúil ordaithe do Apollo 13, cuireadh ar an talamh é díreach 72 uair an chloig roimh an misean mar gheall ar nochtadh féideartha do rubella. Is beag a bhí a fhios aige go raibh an dúshlán ba mhó a bhí aige agus an méid a chuir sé leis an misean fós amach romhainn.

Nuair a tharla pléascadh ar bord an spásárthaigh, rud a chuir saol na spásairí James Lovell, Jack Swigert, agus Fred Haise i mbaol, tháinig cumas réitigh fadhbanna Mattingly chun tosaigh. In ainneoin nach raibh sé tinn, d’aistrigh Mattingly giaranna go tapa agus chuaigh sé isteach i Rialú Misean, áit a raibh ról ríthábhachtach aige i nósanna imeachta a fhorbairt chun cumhacht a chaomhnú. Cheadaigh an cur chuige nuálaíoch seo don spásárthach damáiste dul isteach arís go sábháilte in atmaisféar an Domhain, ag cinntiú go mairfidh an criú ar deireadh thiar.

Fuair ​​​​iarrachtaí suntasacha Mattingly le linn misean Apollo 13 aitheantas domhanda, fiú ag spreagadh scannán Hollywood. Sa scannán 1995 “Apollo 13,” ba é Gary Sinise cumasach a léirigh carachtar Mattingly.

I rith a ghairm bheatha, chuir Mattingly go mór le taiscéalaíocht spáis. Sula raibh baint aige le Apollo 13, bhí sé ina phíolóta i gCabhlach na SA sular roghnaíodh é mar chuid den rang spásaire clúiteach i 1966. Chuaigh Mattingly ar aghaidh le bheith ina phíolóta modúl ceannais do mhisean Apollo 16 agus ghlac sé an ról níos déanaí. de cheannasaí spásárthaí i dhá mhisean Shuttle Spáis.

D’admhaigh Nelson, an Riarthóir NASA, oidhreacht Mattingly, ag rá, “Ní hamháin gur bhrúigh ranníocaíochtaí TK teorainneacha na taiscéalaíochta spáis ach d’ullmhaigh siad an bealach chun dul chun cinn luachmhar a dhéanamh inár dtuiscint ar na cruinne.”

Is é bás Mattingly ná deireadh ré i dtaiscéalaíocht spáis, ach leanfaidh a oidhreacht mar réititheoir fadhbanna agus spásaire tiomnaithe ag spreagadh na nglún atá le teacht.

Ceisteanna Coitianta (Ceisteanna Coitianta)

Cérbh é Thomas K. Mattingly?

Spásaire NASA ab ea Thomas K. “TK” Mattingly a chuir go mór le taiscéalaíocht spáis. Bhí ról ríthábhachtach aige i misean Apollo 13, in ainneoin nach raibh sé in ann dul isteach sa chriú mar gheall ar nochtadh féideartha do rubella.

Cén ról a bhí ag Mattingly i misean Apollo 13?

D'fheidhmigh Mattingly mar phíolóta an mhodúil ordaithe do Apollo 13 ach bhí sé bunaithe roimh an seoladh. Nuair a bhí pléascadh ag an spásárthach, d'úsáid Mattingly a scileanna fadhbréitigh ó Rialú Misean chun nósanna imeachta caomhnaithe cumhachta a fhorbairt, ag cinntiú athiontráil shábháilte na feithicle a ndearnadh damáiste di agus go mairfidh na spásairí.

Conas a chuir Mattingly le taiscéalaíocht spáis?

Chomh maith lena rannpháirtíocht i misean Apollo 13, bhí Mattingly ina phíolótach modúl ceannais do mhisean Apollo 16 freisin. Bhí sé ina cheannasaí spásárthaí níos déanaí i dhá mhisean Shuttle Spáis. Tá obair Mattingly tar éis an bealach a réiteach do dhul chun cinn inár dtuiscint ar an spás.

