Asteroid Nua-aimsithe chun an Domhan a Chur ar Aghaidh go Dlúth

Le blianta beaga anuas, glacadh leis go forleathan gurb é tionchar astaróideach an chúis is dóichí le díothú na ndineasár. Tugann hipitéis Alvarez, an teoiric choitianta a mhíníonn an t-imeacht díothaithe seo le fios, go ndeachaigh astaróideach in aghaidh an Domhain timpeall 65 milliún bliain ó shin, rud a d'fhág gur scriosadh go leor speiceas dineasáir. I measc na fianaise tacaíochta don teoiric seo tá fionnachtain an chráitéir imbhuailte, ar a dtugtar crater Chicxulub, atá suite faoi Leithinis Yucatan i Meicsiceo. De réir na hipitéise, bheadh ​​​​tionchar an astaróideach tar éis tonnta taoide ollmhóra a spreagadh agus crater 140 km ar leithead a chruthú. Bheadh ​​smionagar curtha amach sa spás, ag clúdach an Domhain i gcás geimhridh núicléach, rud a d’fhágfadh go rachadh na dineasáir i léig.

I bhforbairt le déanaí, tá Oifig Comhordaithe Cosanta NASA (PDCO), atá freagrach as monatóireacht a dhéanamh ar Near-Earth Objects (NEOs), tar éis solas a chaitheamh ar astaróideach a bhfuiltear ag súil go rachaidh sé go dlúth leis an Domhan inniu. Asteroid Ainmnithe 2023 UH ag Ionad Staidéir Neas-Domhain NASA (CNEOS), táthar ag tuar go dtiocfaidh an charraig seo chomh gar agus 2.5 milliún ciliméadar chuig ár bplainéad ar 20 Deireadh Fómhair. Faoi láthair, tá sé ag dul i dtreo na Cruinne ag luas thart ar 39,932 ciliméadar. in aghaidh na huaire, gan ach cúthail faoi luas na nDiúracán Ballistic Intercontinental (ICBM).

Maidir le grúpa Apollo Asteroids Near-Earth, tá Asteroid 2023 UH mar chuid d'aicme de charraigeacha spáis a thrasnaíonn fithis an Domhain agus a bhfuil leath-aiseanna móra acu atá níos mó ná haiseanna an Domhain. Ainmníodh na hasteroids seo tar éis astaróideach ollmhór Apollo 1862, a d'aimsigh an réalteolaí Gearmánach Karl Reinmuth den chéad uair sna 1930í.

Chuir NASA faisnéis ar fáil freisin maidir le méid astaróideach 2023 UH, ag rá nach bhfuil sé rangaithe mar 'Asteroid a d'fhéadfadh a bheith Guaiseach' mar gheall ar a mhéid réasúnta beag. Ag tomhas idir 52 agus 118 troigh ar leithead, tá an astaróideach seo inchomparáide ó thaobh méide le haerárthach.

Ina theannta sin, meastar go rachaidh dhá astaróideach eile, Asteroid 2023 TK15 agus Asteroid 2020 UR, thar an Domhan inniu, ag teacht le hAsteroid 2023 UH ina dhlúthchur chuige.

