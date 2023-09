Ag Tumadóireacht I rúndiamhair Lí Gorm Azulene

Tá Azulene, lena dath gorm domhain mealltach, ina bhfreagra le fada ag ceimiceoirí ar fud an domhain. Tá Institiúid na Ceimice Orgánach agus na Bithcheimice (IOCB) i bPrág tar éis céim níos gaire don rúndiamhair seo a réiteach, agus tá a gcuid taighde foilsithe in Journal of the American Chemical Society (JACS).

Tá airíonna enigmatic Azulene tar éis mearbhall a chur ar eolaithe le blianta fada anuas. Mar sin féin, beagnach leathchéad bliain ó shin, chaill an tOllamh Josef Michl roinnt solas ar a dhath gorm. Anois, tá an Dr. Tomáš Slanina agus a fhoireann, ón ngrúpa Redox Photochemistry ag IOCB, ag leanúint leis an imscrúdú seo.

Is é an príomhchuspóir atá acu ná a thuiscint cén fáth a bhfuil azulene ag sárú riail Kasha, bunphrionsabal a rialaíonn astú solais i móilíní. De réir riail Kasha, tar éis ionsú solais, ba cheart do mhóilíní fluaraiseacht a astú ón stát is lú fuinneamh spleodrach. Mar sin féin, ní chloíonn azulene leis an riail seo, rud a fhágann go bhfuil sé níos suimiúla fós staidéar a dhéanamh.

Comhcheanglaíonn an taighde a rinne foireann an Dr. Slanina ríomhaireachtaí teoiriciúla agus teicnící turgnamhacha chun dul isteach go domhain i struchtúr leictreonach agus ar airíonna fótafisiceacha na n-aziléin. Tá sé mar aidhm ag a gcuid oibre na meicníochtaí bunúsacha a réiteach a thugann a dath gorm ar leith d’azulin agus a hiompar neamhghnách astaithe solais.

Trí thógáil ar an mbunsraith atá leagtha síos ag an Ollamh Michl, tá na taighdeoirí ag IOCB Prág ag réiteach an bhealaigh do dhul chun cinn sa todhchaí maidir le tuiscint azulene. D’fhéadfadh impleachtaí a bheith ag airíonna uathúla an mhóilín seo i réimsí éagsúla, mar eolaíocht ábhar agus leictreonaic orgánach.

De réir mar a fhaightear tuilleadh léargais ar rúin na n-aziléin, tá eolaithe ag tabhairt níos gaire dúinn a lánacmhainneacht a bhaint amach. Leanann áilleacht agus intrigue an mhóilín seo ag spreagadh taighdeoirí ar fud an domhain.

Foinsí:

– Iris an Chumainn Cheimiceach Mheiriceá (JACS)

– Institiúid na Ceimice Orgánach agus na Bithcheimice (IOCB) Prág