Is cúis imní é an meath scanrúil atá ar Oighear Farraige san Antartaice maidir le Téamh Domhanda

Tá sé tugtha le fios ag sonraí satailíte go bhfuil leibhéil oighir farraige timpeall ar an Antartaice tar éis leibhéal íseal gan fasach a bhaint amach le linn shéasúr an gheimhridh, rud a léiríonn treocht imní do réigiún a measadh roimhe seo a bheith athléimneach in aghaidh éifeachtaí an téimh dhomhanda. Chuir an fhorbairt seo faitíos ar eolaithe, a dhearbhaíonn gur dócha go gcuirfidh meascán d’fhachtóirí mar aigéin teo, athruithe ar shruthanna aigéin agus gaotha, agus feiniméan El Niño leis an meath.

Tá ról ríthábhachtach ag clúdach ollmhór oighir Antartaice maidir le teocht an Domhain a rialú trí fhuinneamh na Gréine a léiriú agus an t-uisce mórthimpeall a fhuarú. Mar sin féin, má leanann Antartaice ag cailleadh a oighir, d'fhéadfadh sé aistriú ó bheith ina chóras fuaraithe an Domhain go dtí bheith ina fhoinse teasa. Tá an clúdach oighir farraige atá ann faoi láthair ar dhromchla an Aigéin Antartach níos lú ná 17 milliún ciliméadar cearnach, atá 1.5 milliún ciliméadar cearnach faoi bhun an mheáin tipiciúil i Meán Fómhair agus i bhfad níos ísle ná na hísealchríocha a bhí ann roimhe seo maidir le clúdach oighir gheimhridh. Is ionann an t-achar oighir atá ar iarraidh agus tuairim is cúig oiread na Breataine Bige agus d'fhéadfadh iarmhairtí forleathana a bheith aige ar aeráid ár bplainéad.

Tá imní ar eolaithe faoin tionchar a bheidh ag an laghdú seo ar oighear farraige ar Antartaice agus ar aeráid dhomhanda. Níl dearcadh dóchasach ag an Dr. Walter Meier, a dhéanann monatóireacht ar oighear farraige ag an Lárionad Náisiúnta Sonraí Sneachta agus Oighear, maidir le hathshlánú suntasach in oighear farraige. Cé go bhfuil sé ina fhadhb fós na cúiseanna beachta taobh thiar de laghdú oighir farraige na bliana seo a thuiscint, meastar go bhfuil leibhéil ísle oighir farraige mar tháscaire ríthábhachtach i mbliain atá marcáilte ag taifid iomadúla ar ardteochtaí domhanda agus aigéin. Áitíonn saineolaithe go bhfuil leochaileacht Antartaice ag éirí níos soiléire.

Chomh maith le staidéar a dhéanamh ar an tionchar ar Antartaice agus ar aeráid dhomhanda, tá eolaithe i mbun taighde agus breathnóireachta freisin chun tuiscint níos fearr a fháil ar na cúiseanna atá taobh thiar den oighear geimhridh atá ag imeacht. Creidtear gur fachtóirí suntasacha iad na haigéin neamhghnách te, athruithe ar shruthanna aigéin, agus na gaotha a mbíonn tionchar acu ar theocht san Antartach. D’fhéadfadh go mbeadh páirt ag patrún aimsire El Niño san Aigéan Ciúin chun oighear farraige a laghdú, cé go bhfuil sé sách lag faoi láthair.

Cruthaíonn meath oighear farraige san Antartaice rioscaí suntasacha ní hamháin don réigiún ach freisin do phobail chósta ar fud an domhain. D’fhéadfadh borradh millteach stoirme a bheith mar thoradh ar leibhéil na farraige ardaithe mar gheall ar chaillteanas oighir talún atá ina bhagairt do na milliúin duine. Tá na hathruithe atá ag tarlú ar oighearchlúideanna Antartaice ailínithe leis na cásanna is measa réamh-mheasta, ag cur béime ar an ngá práinneach atá ann aghaidh a thabhairt ar théamh domhanda agus a thionchar ar éiceachórais íogaire ár bplainéad.

Foinsí:

– Lárionad Náisiúnta Sonraí Sneachta agus Oighear

- BBC News