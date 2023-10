An Domhan Faoi Cheilt a Iniúchadh Faoi Bhileog Oighir Antartaice

Tá eolaithe tar éis dul ar thóir urghnách chun na rúin ársa atá folaithe faoi oighearchlúid ollmhór Antartaice a nochtadh. Trí bhreathnuithe satailíte agus radar treáite oighir, tá léargas luachmhar faighte acu ar dhomhan folaithe a bhí ann na milliúin bliain ó shin.

Tá fionnachtain iontach déanta i fairsinge mhór réigiún Wilkes Land san Antartaice Thoir. Nochtadh iomairí agus gleannta fairsinge, dealbhaithe ag aibhneacha ársa, a thugann léargas ar thírdhreach réamh-oighreacha. Téann an tír-raon iontach seo, a chlúdaíonn limistéar atá inchomparáide leis an mBeilg nó le stát Maryland, siar ar a laghad 14 milliún bliain, roimh reo an Antartaigh 34 milliún bliain ó shin.

Déanann an Dr. Stewart Jamieson, ollamh le hoighreolaíocht in Ollscoil Durham agus comh-cheannaire an staidéir, cur síos ar an gcinneadh seo mar “léargas ar an am atá thart”. Tugann gnéithe an tírdhreacha le fios go bhfuil aeráid i bhfad níos teo le linn ré ársa, a d'fhéadfadh a bheith cosúil le réigiúin mar an Phatagóin sa lá atá inniu ann.

Cé go soláthraíonn an taifead iontaise a fuarthas in aice leis an láithreán staidéir fianaise ar phailin na gcrann pailme ársa, tá faisnéis shonrach faoin bhfiadhúlra éagsúil a raibh cónaí air sa timpeallacht seo tráth teoranta fós.

Faoi bhun an ollmhór oighir 2.2 km go 3 km tiubh, tá tír-raon mistéireach nach bhfuil chomh intuigthe go fóill ná dromchla Mhars. Molann taighdeoirí go bhféadfadh druileáil tríd an oighear chun samplaí croí dríodair a bhaint amach doras a oscailt chun iarsmaí de fhlóra agus fána ársa a fháil amach, ag tabhairt léargas breise ar éabhlóid an Antartach.

Bhain an staidéar ceannródaíoch seo úsáid as breathnuithe satailíte den scoth agus sonraí radair treáite oighir a bailíodh ó thraseitiltí, ag nochtadh tírdhreach sainiúil faoi thalamh atá difriúil ó thorthaí roimhe seo faoi dhromchla oighreata Antartaice. Thar na milliúin bliain, tá an tírdhreach seo tar éis dul faoi chlaochlú arna mhúnlú ag próisis gheolaíochta éagsúla, lena n-áirítear sreabhadh aibhneacha, gníomhaíocht teicteonach, agus oighearshruth.

Tá stair Antartaice fite fuaite le briseadh suas an ollchríoch Gondwana, a chuimsigh ilchríocha an lae inniu mar an Afraic, an Astráil, Meiriceá Theas, agus fo-ilchríoch na hIndia. Trí theicteonaic phlátaí, scar an Antartaice de réir a chéile ó na maiseanna talún seo, ag éirí scoite amach agus as a ghnéithe uathúla geolaíochta.

Le linn tréimhse níos teo in aimsir an Antartaigh, shreabh aibhneacha trasna an tírdhreacha nua-nochta, sa deireadh ag teacht ar chósta ilchríochach a foirmíodh de réir mar a d'imigh na maiseanna talún eile óna chéile. De réir mar a fuaraigh an teocht, foirmíodh oighearshruthanna beaga ar chnoic in aice leis na haibhneacha, rud a chuir le doimhniú gleannta trí chreimeadh oighreach.

Míníonn an Dr. Jamieson, de réir mar a mhéadaigh an t-oighear oighreach, ag cruthú timpeallacht frigideach idir an t-oighear agus an tírdhreach, gur tharla caomhnú na tíre ársa seo. Ar feadh 34 milliún bliain iontach, d'fhan an tírdhreach reoite le himeacht ama, ag nochtadh radharcanna ar ré atá imithe le fada.

Ceisteanna Coitianta:

C: Conas a d’aimsigh na heolaithe an tírdhreach ársa faoi oighear Antartaice?

A: Bhain na heolaithe úsáid as breathnuithe satailíte agus radar treáiteach oighir chun an tírdhreach ceilte a aimsiú.

C: Cén aois atá ag an tírdhreach réamh-oighreacha neamhfholaithe?

F: Téann an tírdhreach siar ar a laghad 14 milliún bliain.

C: Cén fhianaise a thugann le tuiscint go raibh aeráid níos teo san aimsir ársa?

F: Léiríonn an phailin crainn phailme ársa a fuarthas in aice leis an láithreán staidéir go bhfuil aeráid cosúil leis an bPatagóin sa lá atá inniu ann.

C: An bhfuil faisnéis shonrach ann maidir leis an bhfiadhúlra ársa sa réigiún?

F: Ní leor an taifead iontaise chun a fháil amach cad iad na speicis chruinn a raibh cónaí orthu sa cheantar tráth.

C: Cé chomh tiubh is atá an t-oighear a chlúdaíonn an tírdhreach?

A: Meastar go bhfuil an t-oighear idir 2.2 km agus 3 km ar tiús.

C: Cad is féidir le samplaí croí dríodair a nochtadh faoin bhflóra agus fána ársa?

A: Féadfaidh druileáil tríd an oighear chun samplaí dríodair a fháil fianaise a sholáthar ar phlandaí ársa agus ainmhithe.

C: Conas a múnlaíodh an tírdhreach le himeacht ama?

F: Tá an tírdhreach tar éis teacht chun cinn trí phróisis a raibh tionchar ag aibhneacha, teicteonaic agus oighearshruth orthu.

C: Cén ceangal a bhí ag Antartaice le sár-ilchríoch Gondwana?

A: Bhí Antartaice tráth mar chuid de shár-ilchríoch Gondwana, lena n-áirítear freisin maiseanna talún atá anois san Afraic, san Astráil, i Meiriceá Theas, i bhfo-roinn na hIndia, agus i Leithinis na hAraibe.

C: Cá fhad atá an tírdhreach caomhnaithe?

F: Is dócha go bhfuil an tírdhreach caomhnaithe le 34 milliún bliain anuas.