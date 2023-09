Is Ísle an Taifead Amas Oighear na Mara san Antartach, rud a d'ardaigh imní faoi Thionchar Athrú Aeráide

Shroich méid an oighir farraige timpeall ar an Antartaice na leibhéil is ísle riamh i rith an gheimhridh, de réir Lárionad Náisiúnta Sonraí Sneachta agus Oighear SAM (NSIDC). D'ardaigh an fhorbairt seo imní i measc eolaithe maidir le hiarmhairtí luasghéaraithe an athraithe aeráide i réigiún Polar an Deiscirt. Is féidir leis an laghdú ar an gclúdach oighir farraige drochiarmhairtí a bheith aige ar ainmhithe cosúil le penguins, a bhíonn ag brath ar an oighear le haghaidh pórú agus tógáil a n-óg. Ina theannta sin, cuireann an laghdú ar sholas na gréine atá léirithe ag oighear bán ar ais isteach sa spás le téamh domhanda.

Ar an 10 Meán Fómhair, shroich méid oighir farraige Antartach a bhuaic ag 16.96 milliún ciliméadar cearnach, an t-uasmhéid geimhridh is ísle ó thosaigh taifid satailíte i 1979. Léiríonn sé seo laghdú de thart ar 1 milliún ciliméadar cearnach i gcomparáid leis an taifead geimhridh roimhe seo a leagadh síos i 1986. NSIDC sinsearach Rinne an t-eolaí Walt Meier cur síos ar seo mar “bhliain an-mhór le rá riamh.”

Cé go bhfuil tionchar suntasach ag athrú aeráide ar an Artach cheana féin, agus oighear farraige ag dul in olcas go tapa le deich mbliana anuas, ní raibh na héifeachtaí ar oighear farraige san Antartach chomh cinnte céanna. Mar sin féin, tá imní ar eolaithe mar gheall ar an aistriú le déanaí i dtreo na gcoinníollacha is ísle riamh sa réigiún go bhféadfadh athrú aeráide a bheith á léiriú féin san Antartaice ar deireadh.

Mhol staidéar a foilsíodh san iris Communications Earth and Environment níos luaithe an mhí seo go bhfuil teochtaí téimh aigéin, arna spreagadh den chuid is mó ag astaíochtaí gás ceaptha teasa de bharr an duine, ag cur leis an laghdú ar leibhéil oighir farraige ó 2016. Tá an toradh seo ag teacht leis an ngá atá le laghdú ar cheaptha teasa. astaíochtaí gáis chun éiceachórais leochaileacha agus réigiúin reoite an domhain a chosaint.

Tá gá le tuilleadh anailíse agus taighde chun na himpleachtaí a bhaineann leis na leibhéil oighir farraige is ísle riamh san Antartaice a thuiscint go hiomlán, ach tá sé ríthábhachtach go ndéanfaí bearta chun athrú aeráide a mhaolú agus chun na hiarmhairtí diúltacha ar an bpláinéad a laghdú.

Foinsí:

- Reuters