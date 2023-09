Teicníc Nua chun Fad Cosmaí a Thomhas le hAscaluithe Fuaime Baryon

Tá dúshlán suntasach roimh réalteolaithe maidir le hachair chosmaí a thomhas mar gheall ar nádúr coibhneasta ár gCruinne. Déantar é seo níos measa nuair a bhreathnaímid ar réada i bhfad i gcéin, ní hamháin go bhfuilimid ag breathnú tríd an spás ach freisin siar in am. Ina theannta sin, cuireann an leathnú ar an gcosmas ón mBlascaod Mór casta níos mó ar thomhais achair.

Chun achair chosmaí a thomhas, bíonn réalteolaithe ag brath ar dhá mhodh ar a dtugtar an Dréimire Fad Cosmaí le chéile. Baineann an chéad mhodh úsáid as tomhais athshift an Chúlra Cosmaí Micreathonnta (CMB) chun achair chosmeolaíochta a chinneadh. Is éard atá i gceist leis an dara modh ná breathnuithe áitiúla ag úsáid tomhais parallax, réaltaí athraitheacha, agus ollnóvae.

Mar sin féin, tá neamhréireacht idir tomhais athshift an CMB agus tomhais áitiúla, ar a dtugtar Teannas Hubble. Chun aghaidh a thabhairt ar an tsaincheist seo, rinne foireann de réalteolaithe ó ollscoileanna na Síne agus Ollscoil Cordoba anailís staitistiúil dhá bhliain ar aon mhilliún réaltraí. D'fhorbair siad teicníocht nua a bhraitheann ar Ascaluithe Fuaimiúla Baryon (BAO) chun faid a chinneadh níos cruinne.

Is iarsmaí den Bhlascaod Mór iad Ascaluithe Fuaime Baryon atá fós le feiceáil sa chosmos. Mhair na tonnta seo trí ábhar go luath sa Cruinne agus d’éirigh siad “reoite in am” de réir mar a mhéadaigh agus a fuaraigh an Cruinne. Trí an deighilt idir réaltraí a thomhas bunaithe ar fhad na dtonnta seo, is féidir achair chosmeolaíochta a chinneadh.

D’úsáid an fhoireann modhanna staitistiúla chun anailís a dhéanamh ar gar do mhilliún réaltra ó eisiúint sonraí Suirbhé Speictreascópach Ascalaithe Baryon (BOSS) in éineacht le Suirbhéanna Oidhreacht um Íomháú na hIonstraime Speictreascópach Fuinnimh Dorcha (DESI). Fuair ​​​​na taighdeoirí amach gur shainaithin a modh go beacht láithreacha Ascaluithe Fuaime Baryon.

D’fhéadfadh an teicníocht nua seo, in éineacht le modhanna eile sa Dréimire Fad Cosmaí, cabhrú le Teannas Hubble a réiteach agus meastacháin níos cruinne a sholáthar ar achair chosmaí. D’fhéadfadh sé seo ár dtuiscint ar an gCruinne a réabhlóidiú agus solas a chur ar rúndiamhra an Ábhair Dhorcha, an Fhuinneamh Dorcha, agus iompar an domhantarraingthe ar scálaí móra.

Foinsí: EurekAlert, Nature