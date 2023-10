Ceanadach a Fhinné Eclipse Gréine Bliantúil Ag tabhairt Deis do NASA staidéar a dhéanamh ar an Atmaisféar

Beidh deis ag Ceanadaigh eclipse gréine annular a fheiceáil níos déanaí an mhí seo, rud a thabharfaidh deis do NASA staidéar níos mine a dhéanamh ar ár n-atmaisféar. Cé nach bhfuil éiclipsí gréine chomh tearc agus a cheapann daoine, is annamh a bhíonn daoine in ann iad a fheiceáil. Ba é an eclipse iomlán deiridh a bhí le feiceáil i gCeanada in 2017, ach beidh eclipse gréine annular in imeacht neamhaí na míosa seo, ar a dtugtar eclipse “fáinne tine” freisin.

Le linn eclipse gréine annular, línte an ghealach suas leis an ghrian nuair a bhíonn sí beagán níos faide ar shiúl ón Domhan ná mar is gnách. Mar thoradh air sin, tá an chuma ar an ghealach níos lú agus ní bhacann sí an solas ar fad ón ngrian. Cruthaíonn sé seo fáinne geal timpeall na gealaí, ar an drochuair ní bheidh sé le feiceáil ag Ceanadach. Mar sin féin, beidh Ceanadach fós in ann eclipse páirteach a fheiceáil, áit a dtiteann scáth dorcha thar thaobh na gréine, ag baint slise as agus ag maolú a ghile iomlán.

Beidh an eclipse is suntasaí ar fud na Stát Aontaithe, áit a bhfuil sé beartaithe ag eolaithe NASA an t-imeacht a úsáid chun staidéar a dhéanamh ar an tionchar a bhíonn ag easpa tobann de sholas na gréine ar an ianoisféar, sraith den atmaisféar atá tábhachtach do chumarsáid satailíte. Téann gach cumarsáid satailíte tríd an ianaisféar sula sroicheann sí an Domhan, agus mar sin tá sé ríthábhachtach tuiscint a fháil ar na suaitheadh ​​atá ann de réir mar a mhéadaítear ár spleáchas ar shócmhainní spáis.

Tá an eclipse le tosú thart ar 12 pm EDT agus mairfidh sé ar feadh cúpla uair an chloig. Beidh radharc níos fearr ag réigiúin thiar agus theas Cheanada ar an eclipse páirteach, le clúdach 70 go 80 faoin gcéad i gcúinne oirdheisceart British Columbia agus clúdach ag laghdú de réir mar a ghluaiseann duine soir. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach bhfuil sé sábháilte riamh breathnú go díreach ar an ghrian le linn eclipse, agus ba cheart modhanna éagsúla a úsáid chun é a fheiceáil go sábháilte, mar spéaclaí eclipse nó gloiní cosanta táthú.

Beidh NASA ag déanamh na Perturbations Atmaisféir timpeall ar Chosán Eclipse (APEP) le linn an eclipse freisin. Seolfaidh eolaithe trí roicéad eolaíocha chun scáth an éiclipse a fhiosrú agus chun staidéar a dhéanamh ar a éifeachtaí ar an ianaisféar. Cabhróidh misean APEP le léargais a sholáthar ar iompar ár n-atmaisféar le linn imeachtaí réalteolaíocha den sórt sin.

Tugann an eclipse gréine annular seo deis iontach do dhíograiseoirí eolaíochta, do dhaoine a bhfuil spéis acu sa réalteolaíocht, agus d’aon duine ar spéis leo rud éigin nua a fhoghlaim chun imeacht neamhaí neamhchoitianta a fheiceáil a chuireann lenár dtuiscint ar an atmaisféar freisin.

