Radharc Neamhdhearmadta: Eclipse Gréine Bliantúil Thar Mheiriceá Thuaidh

Chuir an eclipse gréine annular le déanaí ar 14 Deireadh Fómhair, 2023, radharc iontach ar fáil do gazers spéir ar an Domhan. Ghlac Réadlann na Cruinne de chuid NASA radharc tarraingteach satailíte den imeacht, ag cur béime ar an scáth a caitheadh ​​ar Mheiriceá Thuaidh agus an Ghealach clúdaithe go páirteach ar an nGrian.

Tarlaíonn eclipse annular nuair a théann an Ghealach os comhair na Gréine, ach cuireann a fad ón Domhan cosc ​​uirthi an Ghrian a cheilt go hiomlán. Le linn na hócáide seo, tá an Ghealach ag nó gar dá fad ón Domhan, ar a dtugtar an apogee. Mar thoradh air seo bíonn cuma níos lú ar an nGealach sa spéir agus ligeann sé d’imill an Ghrian a bheith infheicthe, rud a chruthaíonn fáinne dearg-oráiste buailte dá ngairtear “fáinne na tine”.

Cuireadh tús leis an eclipse annular in Oregon ag thart ar 9:13 am agus ar aghaidh ar fud Nevada, Utah, Arizona, Colorado, Nua-Mheicsiceo, Texas, agus Murascaill Mheicsiceo. Mar sin féin, cuireann NASA chun suntais go mbeidh eclipse gréine iomlán le feiceáil ó Texas go Maine ar 8 Aibreán, 2024, ag soláthar feiniméan neamhaí níos suntasaí do lucht féachana spéire.

Ghabh íomháóir EPIC (Ceamara Íomháithe Ilchrómatach an Domhain) de chuid NASA íomhá iontach an eclipse gréine ar bord an Réadlann Aeráide Deep Space. Is iarracht chomhoibríoch é an Faireachlann Aeráide Deep Space idir NASA, an Riarachán Aigéanach agus Atmaisféir Náisiúnta (NOAA), agus Aerfhórsa na SA.

Ócáid shuntasach is ea éiclips na gréine a fheiceáil a mheabhraíonn dúinn na himeachtaí neamhghnácha neamhaí atá ag tarlú timpeall orainn. Tugann an radharc satailíte seo den eclipse gréine annular thar Mheiriceá Thuaidh léargas ar áilleacht agus ar mhórúlacht ár gcruinne.

Foinsí:

– Creidmheas Íomhá: Réadlann Cruinne NASA