Fionnachtain Réamhtheachtaithe Cealla Ársa Inchinn in Ainmhithe Simplí

Tá fionnachtain iontach déanta ag taighdeoirí ón Spáinn agus ón nGearmáin in ainmhithe simplí ar a dtugtar placozoans, rud a thugann le tuiscint go bhféadfadh gur tháinig bloic thógála ár gcealla inchinn na billiúin bliain ó shin. Is orgánaigh phríomhúla iad placozoans, créatúir bheaga atá cosúil le grán gainimh, atá comhdhéanta de chineálacha éagsúla cealla agus nach bhfuil aon orgán acu. Bhí cónaí orthu in éadoimhne te na bhfarraigí timpeall 800 milliún bliain ó shin, áit ar chothaigh siad miocróib agus algaí.

D'aimsigh na taighdeoirí, faoi stiúir an bhitheolaí cille Sebastián Najle ón Ionad um Rialáil Géanóm, cealla speisialaithe i placozoan a léiríonn cosúlachtaí suntasacha le néaróin a fhaightear in orgánaigh níos casta. Scaoileann na cealla seo, ar a dtugtar cealla peptidergic, comharthaí peptide chun iompar placozoans a chomhordú, díreach mar a dhéanann néaróin in ainmhithe eile. Cé nach néaróin lánfhorbartha iad na cealla placozoan, feidhmíonn siad mar chéim thábhachtach éabhlóideach.

Trí anailís ghéiniteach agus scagadh micreascópach, d’aithin an fhoireann 14 chineál éagsúla cealla peiptíde i placozoan. Roinneann na cealla cuid de na géinte céanna lenár néaróin féin, ach níl comhpháirteanna speisialaithe áirithe acu a theastaíonn chun comharthaí leictreacha a fháil agus a ghiniúint. Ina áit sin, úsáideann siad próitéiní gabhdóirí ar a dtugtar GPCRs chun teachtaireachtaí ceimiceacha a fháil, atá coitianta ar fud cineálacha éagsúla cealla ainmhithe.

Is díol spéise é go bhfuil na cealla seo a scaoileann peptide an-chaomhnaithe i placozoans ach níl siad in ainmhithe luatha eile cosúil le spúinsí agus glóthacha cíortha. Tugann sé seo le tuiscint go bhfuil éabhlóid na gceall rúnda peptíde roimh fhorbairt cealla eile cosúil le néaróin. Ardaíonn na taighdeoirí ceisteanna suimiúla freisin faoi bhunús éabhlóideach néaróin. Ar tháinig néaróin chun cinn uair amháin agus arís eile, nó ar tháinig siad chun cinn go minic i gcomhthráth?

Tá sé ríthábhachtach tuiscint a fháil ar an gcaoi a n-athraíonn agus a n-athraíonn cealla le himeacht ama chun scéal éabhlóid an tsaoil a réiteach. Tá rúin iontacha ag placozoan, mar aon le hainmhithe neamhthraidisiúnta eile cosúil le ctenophores agus spúinsí, nach bhfuil eolaithe ach ag tosú á nochtadh.

Foinse: Cill