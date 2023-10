Léiríonn Fionnachtain Nua Gheolaíochta ar Mars Poitéinseal don tSean Saol

Tá fionnachtain úrnua déanta ag taighdeoirí ag an Institiúid Eolaíochta Pláinéadlann i Tucson, Arizona ar Mars a bhféadfadh impleachtaí doimhne a bheith aige dár dtuiscint ar stair an phláinéid agus ar fhéidearthacht an tsaoil mhiocróbaigh ársa. I bhfoilseachán le déanaí i dTuarascálacha Eolaíochta, d'fhógair an fhoireann go n-aithneofaí loch láibe ársa i réigiún ar a dtugtar Hydraotes Chaos. Téann an láib loch seo, a foirmíodh ag doirteadh ó stratagrafaíocht láibchloch gásluchtaithe, siar beagnach 4 billiún bliain go dtí tráth a raibh seans ináitrithe ar Mhars.

Is é an tábhacht a bhaineann leis an gcinneadh seo ná go bhfuil an cumas ag lochanna láibe, cosúil lena gcomhghleacaithe ar an Domhan, rianta den saol ársa a chaomhnú ina ndríodar. Soláthraíonn carnadh dríodar láibeach ar íochtar an locha timpeallacht idéalach chun bithmhóilíní a bhaineann le saol miocróbach a chaomhnú. Na dríodar i Hydraotes Chaos, a cheaptar a tháinig ó uiscígh agus bealaí tuilte ársa, d'fhéadfadh go mbeadh stór fianaise ar an saol Martian san am atá caite nó san am i láthair.

Múnlaíodh an tír-raon casta i Hydraotes Chaos nuair a thit an dromchla níos tirime os cionn na n-uiscígh, rud a d'eascair as an tírdhreach chaotic a fheicimid inniu. Cuireann láithreacht cainéil tuile ársa, a chreideann eolaithe go raibh uisce á iompar uair amháin aige ó aigéan atá imithe i léig anois ar na hísealchríocha thuaidh, le hintleacht an réigiúin seo. Cruthaíonn an stair gheolaíoch chasta seo timpeallacht uathúil chun staidéar a dhéanamh ar uiscígh Martian agus chun bithmharcóirí féideartha a iniúchadh.

Ag féachaint amach romhainn, tá NASA ag smaoineamh ar Hydraotes Chaos mar shuíomh tuirlingthe féideartha do mhisin Mars amach anseo atá dírithe ar fhianaise bithshínithe a chuardach, go háirithe lipidí. Mar gheall ar athléimneacht lipidí is sprioc tarraingteach iad le haghaidh taiscéalaíochta, mar go bhféadfadh siad a bheith caite na billiúin bliain ar Mars. Tá gealltanas ollmhór ag baint leis na dríodar a d’fhág an loch láib ársa ina ndiaidh agus tá tosaíocht tuillte acu le haghaidh misin amach anseo chun bithchomharthaí a bhrath.

De réir mar a leanann ár dtuiscint ar am atá caite geolaíoch Mars ag forbairt, tugann fionnachtana cosúil leis an loch láib ársa i Hydraotes Chaos céim níos gaire dúinn chun rúin an Phláinéad Dhearg a scaoileadh agus an fhéidearthacht a bhaineann le saol miocróbach ársa a nochtadh thar ár bplainéad féin.

Cad is loch láib ann? Is cineál loch é loch láib arb iad is sainairíonna é an carnadh dríodar láibeach ar íochtar an locha. Cén fáth a bhfuil lochanna láibe tábhachtach sa chuardach don saol ársa ar Mars? Tá an cumas ag lochanna láibe, cosúil lena gcomhghleacaithe ar an Domhan, rianta den saol ársa a chaomhnú ina ndríodar. Soláthraíonn carnadh láibe timpeallacht idéalach chun bithmhóilíní a bhaineann le saol miocróbach a chaomhnú. Cén fáth a bhfuil Hydraotes Chaos ina réigiún tábhachtach ar Mars? Is réigiún den tír-raon casta ar Mars é an Chaos Hydraotes a mhúnlaíodh nuair a thit an dromchla os cionn uiscígh. Tá seanbhealaí tuilte ann freisin a d’iompair uisce ó iar-aigéan sna hísealchríocha thuaidh tráth. Soláthraíonn an stair gheolaíoch uathúil seo léargas ar am atá thart ar Mhars agus ar an bpoitéinseal atá ann do shaol na Martian ársa. Cad is bithshínithe ann? Is gnéithe nó substaintí iad bithshínithe a sholáthraíonn fianaise ar an saol san am a chuaigh thart nó san am i láthair. I gcomhthéacs Mars, d’fhéadfadh bithmhóilíní nó táscairí eile de ghníomhaíocht mhiocróbach a áireamh i mbithshínithe. Cad atá NASA ag smaoineamh maidir le Chaos Hydraotes? Tá NASA ag smaoineamh ar Hydraotes Chaos mar shuíomh tuirlingthe féideartha do mhisin Mars amach anseo atá dírithe ar fhianaise bithshínithe a chuardach, go háirithe lipidí. Is bithmhóilíní an-fhrithsheasmhacha iad lipidí a d’fhéadfadh a bheith caite na billiúin bliain ar Mars.