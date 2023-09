Aeráid Timthriallach na Sean-Mharsa arna nochtadh ag dríodar Martian

D'aimsigh taighdeoirí patrúin shuimiúla i ndríodar Martian a thugann le tuiscint go raibh aeráid thimthriallach ag an bpláinéad tráth cosúil le haeráid an Domhain. Murab ionann agus ar an Domhan, áit a ndéanann teicteonaic phlátaí athmhúnlú leanúnach ar thírdhreacha, tá aibhneacha agus lochanna iontaise á gcaomhnú ag Mars ag dul siar na billiúin bliain. Ó 2012 i leith, tá rover Curiosity NASA ag iniúchadh na n-iarsmaí seo, ag nochtadh rianta de mhóilíní orgánacha simplí. Tá teacht chun cinn foirmeacha primitive saoil ag brath ar choinníollacha comhshaoil ​​​​sonracha a chuireann ar chumas móilíní intuaslagtha in uisce a eagrú ina gcomhdhúile orgánacha níos casta.

D'aibhsigh príomhúdar an staidéir, an t-eolaí pláinéadach William Rapin, an tábhacht a bhaineann le timpeallachtaí Mars san am atá caite a thuiscint chun a ináitreacht a d'fhéadfadh a bheith ann agus an saol a bheith ann a mheas. Bhain an fhoireann úsáid as sonraí ó uirlisí Curiosity's Mastcam agus ChemCam chun staidéar a dhéanamh ar crater Gale, loch tirim a raibh athrú i bpróisis agus i dtimpeallachtaí síonchaithimh thart ar 3.8-3.6 billiún bliain ó shin.

Thug na taighdeoirí faoi deara sil-leagan sulfáit i gcruth cíor-mheala sna dríodar, cuid acu a raibh scoilteanna foirmithe acu le linn an phróisis triomúcháin, agus bhí cruthanna heicseagánacha ag cuid eile a bhí cosúil le patrúin a fheictear i dtírdhreacha an Domhain a ndéantar triomú agus fliuchadh séasúrach orthu. Léiríonn na taiscí seo an chéad fhianaise iontaise ar aeráid thimthriallach Martian a raibh taithí aici ar shéasúir thirim agus fhliucha araon. Léirigh turgnaimh saotharlainne roimhe seo ar an Domhan go gcuidíonn an cineál seo timpeallachta le hidirghníomhú móilíní atá riachtanach chun bloic thógála an tsaoil a fhoirmiú.

Tugann na torthaí le fios go bhféadfadh an idirthréimhse Noachian-Hesperian ar Mars, thart ar 3.6-3.8 billiún bliain ó shin, a bheith níos ináitrithe ná an eon Noachian níos luaithe, a raibh timpeallachtaí fliuch de shíor. Mar sin féin, tá gá le níos mó staidéir chun na conclúidí seo a dhaingniú agus tuiscint a fháil ar cheimic na sreabhán Martian ársa chun foirmiú agus caomhnú comhdhúile orgánacha a mheas.

Tugann an taighde seo léargais luachmhara ar stair Mharsa agus ar a oiriúnacht don saol. Trí nádúr timthriallach aeráide Mhars a thuiscint, cuirtear lenár n-eolas ar imshaoil ​​an phláinéid san am a chuaigh thart agus lena chumas tacú leis an saol agus é a fhorbairt.

