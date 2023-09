Faigheann na heolaithe amach Struchtúir Adhmaid atá beagnach Leathmhilliún Bliain d'aois san Afraic

Nochtann staidéar le déanaí a foilsíodh san iris Nature an teacht ar beagnach leathmhilliún bliain d'aois struchtúir adhmaid san Afraic. Cuireann an toradh seo brú suntasach siar ar thaifead stairiúil na hoibre adhmaid struchtúrach, mar go raibh na samplaí is sine roimhe seo ag ardáin 9,000 bliain d’aois ar imeall loch sa Bhreatain.

D'aimsigh foireann idirnáisiúnta eolaithe na logaí in aice leis an bhFál Kalambo sa tSaimbia. Fuarthas amach go raibh na lomáin seo bearrtha agus barrchaolaithe, rud a thugann le tuiscint go raibh ceardaíocht dhaonna d'aon ghnó. Is toradh suntasach é seo, toisc go bhfuil táirgí adhmaid ársa fíor-annamh mar gheall ar an ábhar orgánach a bheith díghrádaithe le himeacht ama.

Creideann na taighdeoirí go raibh daoine luatha san Afraic ag baint úsáide as adhmad le haghaidh cruthú níos uaillmhianaí, mar ardáin nó cosáin, chomh maith le huirlisí cosúil le sleá agus maidí tochailte. Mar sin féin, tá cuspóir cruinn na struchtúr adhmaid seo anaithnid.

Socraíodh aois na ndéantán adhmaid trí úsáid a bhaint as teicnící dátaithe nua a thomhaiseann an fuinneamh gafa i ngráin Grianchloch. Fuair ​​na taighdeoirí amach go ndeachaigh na réada siar go dtí trí aois ar leith: 487,000 bliain ó shin, 390,000 bliain ó shin, agus 324,000 bliain ó shin. Tugann na torthaí seo le tuiscint gur mhair daoine cois na habhann thar na mílte glúin nó gur fhill daoine uirthi go tréimhsiúil.

Soláthraíonn fionnachtain na struchtúr adhmaid ársa seo léargais luachmhara ar scileanna agus cumais ár sinsear luath. Léiríonn an cheardaíocht d'aon ghnó a léiríodh agus na lomáin á múnlú le haiseanna agus le huirlisí scríobtha sofaisticiúlacht a gcumas adhmadóireachta.

Trí na déantáin seo a chaomhnú trí ghrianghraif ardtaifigh, bhí na heolaithe in ann staidéar a dhéanamh agus léirmhíniú a dhéanamh ar na modhanna ceardaíochta a bhí in úsáid ag ár sinsir luatha. Ní hamháin go leathnaíonn an fionnachtain seo ár n-eolas ar stair an duine ach cuireann sé béim freisin ar an tábhacht a bhaineann le déantúsáin ársa a dhoiciméadú agus a chaomhnú le haghaidh taighde amach anseo.

Foinsí:

– https://www.nature.com/articles/s41586-021-03625-5

– Ollscoil Léitheoireachta

- Ollscoil Learpholl