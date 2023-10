Ag Nochtadh Ama Cheilt Antartaice: Sracfhéachaint ar an Domhan Caillte

Tá rún iontach faighte ag an Antartaice, a bhfuil aithne air go traidisiúnta mar gheall ar a fhásach oighreata, ón am a chuaigh thart. Tá eolaithe a bhaineann úsáid as breathnuithe satailíte agus radar treáiteach oighir tar éis tírdhreach nach bhfacthas a fheiceáil roimhe seo a bhí i bhfolach faoi dhromchla oighreata na mór-roinne. Creidtear gur tháinig rath ar an fairsinge ollmhór seo le foraoisí agus aibhneacha, rud a thugann le fios gur éiceachóras bríomhar agus bithéagsúlachta a bhí san Antartaice tráth.

Síneann an tírdhreach nua-aimsithe trasna réigiún Wilkes Land Thoir san Antartaice, atá suite taobh leis an Aigéan Indiach. Inchomparáide ó thaobh méide leis an mBeilg nó stát Maryland sna SA, soláthraíonn an domhan folaithe seo léargais ríthábhachtacha ar stair gheolaíoch na mór-roinne. De réir taighdeoirí, tháinig na foirmíochtaí seo chun cinn 14 milliún bliain ó shin ar a laghad, ré nuair a thosaigh Antartaice ag aistriú isteach i réimse oighreata. Tá tuairimíocht ag roinnt go bhféadfadh na gnéithe seo dul siar níos faide, b'fhéidir suas le 34 milliún bliain.

Dírítear ceist bhunúsach ar nochtadh an tsaoil chaillte seo: conas a d’athraigh Antartaice ó ghnáthóg faoi bhláth go dtí an fásach reoite atá feicthe againn inniu? Trí staidéar a dhéanamh ar iarsmaí aibhneacha agus gleannta atá curtha faoin oighear, tá eolaithe in ann amlíne athruithe comhshaoil ​​a chur le chéile. Osclaíonn na torthaí doirse chun tionchar an oighriúcháin a thuiscint agus chun an gaol casta idir athrú aeráide agus bithéagsúlacht a nochtadh.

De réir mar a leanann a thuilleadh taighde ar aghaidh agus iad ag iniúchadh an tírdhreacha nua-aimsithe seo, tá taighdeoirí ag súil go bhfaighfear níos mó fianaise iontaisithe, ag nochtadh an fhlóra agus an fhána a bhí i gceannas ar an mór-roinn oighreach seo tráth. Trí ghrinnscrúdú a dhéanamh ar an stair shaibhir gheolaíoch atá i bhfolach san Antartaice, tá sé mar aidhm ag eolaithe eolas ríthábhachtach a fháil faoi am atá thart, faoi láthair agus faoi thodhchaí ár bplainéad.

Ceisteanna Coitianta

1. Conas a nocht na heolaithe an tírdhreach ceilte faoin Antartaice?

Bhain na heolaithe úsáid as breathnuithe satailíte agus radar treáiteach oighir chun an tírdhreach faoi thalamh faoi oighearchlúid Antartaice a bhrath.

2. Cad a thugann an tírdhreach nua-aimsithe le fios faoi aimsir an Antartaigh?

Tugann an tírdhreach, a líonadh le gleannta agus dromanna múnlaithe ag aibhneacha ársa, le fios go raibh Antartaice ina óstach ar éiceachóras faoi bhláth le haibhneacha agus foraoisí na milliúin bliain ó shin.

3. Cathain a thosaigh an tírdhreach seo á fhoirmiú?

Meastar gur tháinig an tírdhreach 14 milliún bliain ó shin, le linn aistriú Antartaice isteach ina staid oighreata. Mar sin féin, tuairimíonn roinnt taighdeoirí go bhféadfadh sé dul siar níos faide, suas le 34 milliún bliain.

4. Cad a léiríonn an fionnachtain seo faoin athrú aeráide agus bithéagsúlacht?

Trí staidéar a dhéanamh ar iarsmaí caomhnaithe aibhneacha agus gleannta, is féidir le heolaithe tionchar an oighriúcháin a chinneadh agus léargas a fháil ar an ngaol idir athrú aeráide agus bithéagsúlacht.

5. Cad atá eolaithe ag súil a fháil ina dhiaidh sin?

Le taighde leanúnach, tá súil ag eolaithe go bhfaighidh siad níos mó fianaise iontaisithe san Antartaice, ag tabhairt léargais bhreise ar an bhflóra agus ar an bhfána ársa a raibh cónaí orthu ar an mór-roinn tráth.