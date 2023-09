Modh Nua Athchúrsálann Plaistigh go Dromchlaí luachmhara a Úsáidtear i nGallúnach agus i nGlantaigh

Tá modh ceannródaíoch forbartha ag taighdeoirí ó Virginia Tech chun plaistigh a uas-athchúrsáil i gceimiceáin luachmhara ar a dtugtar dromchlaghníomhaithe, a úsáidtear i dtáirgeadh gallúnach, glantach, agus go leor eile. D'fhéadfadh an modh seo rogha eile brabúsach agus neamhdhíobhálach don chomhshaol a sholáthar seachas athchúrsáil plaisteach traidisiúnta.

Is í an eochair don fhionnachtain seo ná an chosúlacht mhóilíneach idir plaistigh poileitiléin agus aigéid shailleacha, atá ina réamhtheachtaí ceimiceacha don gallúnach. Tá an dá ábhar comhdhéanta de slabhraí fada carbóin, ach tá grúpa breise adamh ag aigéid sailleacha ag deireadh an slabhra. Ag tógáil ar an gcosúlacht seo, rinne na taighdeoirí hipitéis gur cheart go bhféadfaí poileitiléin a thiontú ina aigéid shailleacha agus sa deireadh thiar thall, gallúnach a tháirgeadh.

D'fhonn na slabhraí fada poileitiléin a bhriseadh síos go slabhraí níos giorra go héifeachtach, d'fhorbair an fhoireann taighde próiseas uathúil teirmeóil grádán teochta. Is éard a bhí i gceist leis an bpróiseas seo ná an plaisteach a théamh in imoibreoir a tógadh go speisialta ag teocht ard agus ansin é a fhuarú go tapa. Tar éis an teirmealaithe, fuair na taighdeoirí “poileitiléin slabhra gearr,” ar a dtugtar céir freisin.

Ba é an chéad chéim eile ná roinnt príomhchéimeanna eile a chur leis, lena n-áirítear saponification, chun na céireanna a athrú go gallúnach. Le cabhair ó shaineolaithe atá ag speisialú i samhaltú ríomhaireachtúil agus anailís eacnamaíoch, rinne an fhoireann taighde an próiseas uaschúrsála a scagadh. Ba é an toradh deiridh ná an chéad gallúnach ar domhan déanta as plaistigh.

Go háirithe, is féidir an modh uaschúrsála seo a chur i bhfeidhm ar pholaitiléin agus ar phlaisteach eile a úsáidtear go coitianta, polapróipiléine. Faightear na plaistigh seo i dtáirgí éagsúla tomhaltóirí ó lá go lá ar nós pacáistiú, coimeádáin bia agus fabraicí. Buntáiste mór a bhaineann leis an teicníc uaschúrsála seo ná gur féidir leis poileitiléin agus polapróipiléine a phróiseáil ag an am céanna, rud a fhágann nach gá na plaistigh seo a shórtáil ar leithligh.

Ina theannta sin, tá ceanglais shimplí ag an modh: plaisteach agus teas. Cé go bhfuil gá le comhábhair bhreise chun na céireanna a thiontú ina aigéid sailleacha agus gallúnach, tá claochlú tosaigh an phlaisteach díreach. Mar sin is furasta an modh uaschúrsála seo a oiriúnú agus a d’fhéadfadh a bheith inscálaithe d’fheidhmeanna tionsclaíocha.

Foilsíodh an taighde san iris Science agus léiríonn sé bealach nua d’uaschúrsáil phlaisteach gan gá le nósanna imeachta casta nó le catalaíoch nua. Tá an poitéinseal ag an gcur chuige nuálaíoch seo dearaí cruthaitheacha amach anseo a spreagadh le haghaidh nósanna imeachta uaschúrsála.