Nocht Fionnachtana Nua Mór-Roinn Caillte Leabaithe i Jungles Oirdheisceart na hÁise

Le dul chun cinn suntasach eolaíoch, tá iarsmaí de mhór-roinn chomh mór leis na Stáit Aontaithe suite ag taighdeoirí Ollscoil Utrecht ar deireadh, a chreidtear a bheith imithe ar fad le 155 milliún bliain anuas. Ardaíonn an fionnachtain seo ceisteanna suimiúla faoinár dtuiscint ar stair gheolaíochta an Domhain agus an fhéidearthacht go mbeidh níos mó ilchríocha caillte ag fanacht le nochtadh.

Roimhe seo, ní raibh na saineolaithe cinnte an ndeachaigh an píosa talún seo, darb ainm Argoland, a bhí ar iarraidh, faoi bhun ghrinneall an aigéin, cumasc le tír-raon níos mó, nó an raibh sé imithe ar snámh in áit nach bhfacthas riamh cheana. Mar sin féin, tar éis cuardach fairsing seacht mbliana, d'éirigh le taighdeoirí na hÍsiltíre codanna de Argoland a rianú i nduabhóga dlúth Oirdheisceart na hÁise.

Léiríonn an staidéar ceannródaíoch atá á stiúradh ag an Dr. Eldert L. Advokaat an chaoi a n-oireann na ilchríocha, nuair a dhúntar na haigéin, i gcumraíocht C-chruthach ar a dtugtar Pangaea. Bhí Aigéan Tethys, áit ar imigh Argoland as le linn na tréimhse Jurassic Déanach, mar stáitse don imeacht geolaíoch seo. Cé go n-athraíonn an chuid is mó de na tailte cruth le himeacht ama mar gheall ar shreabhadh ilchríochach, bhí imeacht Argoland uathúil.

Murab ionann agus an mhór-roinn Zealandia, a chuaigh faoi dheireadh tar éis briseadh amach as an Astráil 80 milliún bliain ó shin, is dócha go raibh baint ag cinniúint Argoland le fothú. Tarlaíonn subduction nuair a shleamhnaíonn pláta teicteonach amháin faoi cheann eile, ag athchúrsáil imeall an phláta isteach i maintlín an Domhain. Bhí dúshláin ag baint leis an bhfeiniméan seo maidir le hArgoland a lonnú toisc nach raibh na comharthaí tipiciúla de fhodhuchtú, cosúil le briseadh amach agus bunú sléibhte, le feiceáil.

Chun níos mó casta a dhéanamh ar chúrsaí, thángthas ar blúirí a chreidtear a bheith ó Argoland cheana i Maenmar agus san Indinéis. Mar sin féin, bhí na samplaí seo i bhfad níos sine ná an scoilt ón Astráil, rud a thugann le tuiscint go raibh spás breise anaithnid in easnamh. Ardaíonn an impleacht go n-imeoidh mór-roinn amháin de chuid SAM ceisteanna faoi cé mhéad ilchríoch eile a raibh cinniúint chomhchosúil acu.

Trína gcuid taighde, nocht an Dr. Advokaat agus an Dr. Douwe JJ van Hinsbergen turas Argoland. Ar dtús scoilteadh sé isteach i micri-ilchríocha, ag cruthú báisíní aigéin níos lú arb iad is sainairíonna iad screamh aigéanach níos tanaí ach níos dlúithe. Sa deireadh scar na blúirí seo agus d'imigh siad sular neadaíodh iad i ndufair luscach Oirdheisceart na hÁise.

Cuireann an fionnachtain cheannródaíoch seo solas ar stair dhinimiciúil gheolaíoch an Domhain agus leathnaíonn sé ár dtuiscint ar Pangaea. Ní hamháin go ndéanann an staidéar iniúchadh ar conas a bhriseann agus a fhorbraíonn ilchríocha ach tugann sé léargas freisin ar fhás na n-ilchríocha. Agus rúndiamhra na n-ilchríoch caillte á réiteach againn, tá an poitéinseal ag an eolas seo saibhreas fionnachtana a scaoileadh i réimsí mar bhithéagsúlacht agus aeráid.

Leis an bpíosa deireanach den phuzal atá ar iarraidh in Argoland, tá fonn ar thaighdeoirí anois iniúchadh a dhéanamh ar fhéidearthacht ilchríocha caillte eile. Tugann an tAigéan Ciúin, go háirithe, deis shuimiúil le haghaidh tuilleadh imscrúdaithe, agus críocha féideartha ar iarraidh i bhfolach i gcriosanna sléibhe Alasca agus British Columbia.

CC

Cad is subduction?

Próiseas geolaíoch is ea an fhodhuchtú ina sleamhnaíonn pláta teicteonach amháin faoi cheann eile, rud a fhágann go n-athchúrsáiltear imeall an phláta isteach i maintlín an Domhain.

Cad is sruth ilchríochach ann?

Tagraíonn sruth ilchríochach do ghluaiseacht agus aistriú ilchríocha an Domhain le himeacht ama mar gheall ar ghluaisne plátaí teicteonacha.

Cad é Pangaea?

Is é Pangaea an sár-ilchríoch a bhí ann thart ar 335-175 milliún bliain ó shin, comhdhéanta de na mór-ilchríocha reatha go léir arna gcumasc le chéile.

Cad é Zealandia?

Is mór-roinn báite é Zealandia a bhris ón Astráil na milliúin bliain ó shin agus atá suite den chuid is mó faoin Aigéan Ciúin Theas.