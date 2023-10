Casann Éiceolaithe Mara Florida go Portáin chun Sceireacha Coiréil a shábháil

Tá sceireacha coiréil Florida i mbaol mar gheall ar an brat suffocating feamainne atá tar éis dul thar chósta an stáit. Tá an fheamainn seo, nó macralgaí, faoi bhláth mar gheall ar rith chun srutha talmhaíochta agus séarachais, a sholáthraíonn timpeallacht saibhir cothaitheach dá fás. Cé gur nuacht iontach é seo do algaí, tá sé tubaisteach do sceireacha coiréil, atá ag streachailt le maireachtáil faoi mheáchan na macraalgae. Chun an fhadhb seo a chomhrac, tá cabhair ó laoch neamhdhóchúil faighte ag éiceolaithe mara Florida: an portán.

Tá níos mó ná 90% de sceireacha Florida tar éis bás a fháil, go príomha mar gheall ar ghalair caillteanas fíocháin agus uiscí téimh. Tá an choiréil atá fágtha ag streachailt le rathú, mar go gcuireann an fheamainn cosc ​​ar larbhaí coiréil, ar a dtugtar planulae, ó áit oiriúnach a aimsiú chun ancaire agus fás a dhéanamh. Ina theannta sin, ní féidir le coiréil aibí go leor solas na gréine a ionsú le haghaidh fáis nuair a bhíonn brat tiubh macralgaí air.

Tá portáin rí sa Mhuir Chairib á dtabhairt isteach mar réiteach ar an bhfadhb seo. Tá na portáin seo dúchasach do Florida agus tá cáil orthu mar gheall ar a n-ídiú éifeachtach feamainne. Ní hamháin go n-itheann siad na macralgaí, ach is lú an seans go mbeidh tionchar diúltach ar éiceachórais mhuirí dá láithreacht mar luibhiteoirí. D'oscail Saotharlann agus Uisceadán Mote Mara i Sarasota ionad taighde atá tiomnaithe do phórú portáin rí sa Mhuir Chairib, agus é mar sprioc aige 34,000 portán a tháirgeadh laistigh de na ceithre bliana amach romhainn.

Scaoilfear na portáin seo isteach san aigéan, áit a bhfuiltear ag súil go dtosóidh siad ag ithe na macraalga iomarcacha, rud a ligeann do choiréil leanbh gabháil le grinneall na farraige agus coiréil aibí chun go leor solas na gréine a fháil le haghaidh fáis. Mar sin féin, sular féidir iad a scaoileadh saor, ní mór an t-arm crústaigh a oiliúint chun creachadóirí a chosaint. Úsáideann éiceolaithe Mote puipéid sock chun instinct troid nó eitilte na bportán a thástáil, toisc nach bhfuil rochtain acu ar mhamaigh aigéin agus ar ochtapaí ina n-umar.

Tríd is tríd, tá gealltanas ag tabhairt isteach portáin rí na Cairibe go cósta Florida na sceireacha coiréil atá ag streachailt a shábháil. Leis an goile atá acu do mhacraalgae, is féidir leis na portáin seo cabhrú le cothromaíocht éiceachóras na mara a athbhunú agus timpeallacht níos fearr a sholáthar d'fhás coiréil.

