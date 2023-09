Bhí Ról ag Aistrithe Aeráide Stairiúla i Luath-Idirphórú Daonna

Nochtann staidéar nua a foilsíodh san iris Science go raibh luaineachtaí i leibhéil CO2 an atmaisféir agus athruithe dá bharr san aeráid agus fásra ina bhfachtóirí suntasacha a raibh tionchar acu ar an uair agus ar an áit a ndearna speicis dhaonna luatha idirphórú. Tá céatadán beag DNA ag daoine nua-aimseartha a fuarthas le hoidhreacht ó speicis hominin eile cosúil le Neanderthals agus Denisovans.

Bhain an staidéar, a rinne foireann idirnáisiúnta de shaineolaithe aeráide agus paleo-bhitheolaithe ón gCóiré Theas agus ón Iodáil, úsáid as fianaise phaleo-antraipeolaíoch, sonraí géiniteacha, agus insamhaltaí sár-ríomhaire ar aeráidí san am atá caite chun patrúin idirphórú i measc speiceas éagsúla a thuiscint. Fuair ​​​​siad amach go raibh roghanna comhshaoil ​​éagsúla ag Neanderthals agus Denisovans. Bhí na Denisovans in oiriúint níos fearr do thimpeallachtaí fuara, mar fhoraoisí boreal agus criosanna tundra, agus b'fhearr leis na Neanderthals foraoisí measartha agus féaraigh.

Bhain na taighdeoirí úsáid as ionsamhlúcháin ríomhaire chun anailís a dhéanamh ar fhorluí geografach na ngnáthóg éagsúla seo le linn tréimhsí teo idir-oighreacha. Fuair ​​siad amach, le linn na dtréimhsí forluí seo, go raibh níos mó deiseanna ann le haghaidh teagmhálacha agus idirghníomhaíochtaí idir na speicis, rud a mhéadaigh an dóchúlacht go ndéanfaí idirphórú. Bhí na insamhaltaí ailínithe freisin le heachtraí aitheanta idirphóraithe a tharla timpeall 78,000 agus 120,000 bliain ó shin.

Chun tuilleadh tuiscint a fháil ar na tiománaithe aeráide a bhaineann le hidirphórú, scrúdaigh na taighdeoirí conas a d’athraigh patrúin fásra le linn na hEoráise le 400,000 bliain anuas. Fuair ​​siad amach gur mhéadaigh leibhéil arda CO2 san atmaisféar agus coinníollacha éadroma idir-oighreacha méadú siar ar fhoraois mheasartha go lár na hEoráise, rud a chruthaigh conairí scaipthe do Neanderthal go críocha Denisovanacha.

Ar cheann de na dúshláin a bhí os comhair na dtaighdeoirí bhí meastachán a dhéanamh ar na dálaí aeráide is fearr le haghaidh Denisovans, toisc go bhfuil sonraí teoranta ar fáil. Mar sin féin, d'fhorbair siad uirlisí staitistiúla nua chun cuntas a thabhairt ar ghaolmhaireachtaí sinsear aitheanta i measc speiceas daonna, rud a ligeann dóibh gnáthóga féideartha Denisovan a mheas. Is ionadh é, léirigh an anailís go bhféadfadh tuaisceart na hEorpa a bheith ina timpeallacht oiriúnach do na Denisovans, chomh maith leis an Rúis agus an tSín.

Soláthraíonn an staidéar seo léargais luachmhara ar an ngaol idir athrú aeráide, aistrithe gnáthóige, agus éagsúlú géiniteach daonna. Trí na patrúin stairiúla seo a thuiscint, is féidir le taighdeoirí tuilleadh fiosrúcháin a dhéanamh ar na rianta géiniteacha a bhaineann le hidirphórú i ndaonraí éagsúla agus tuiscint níos fearr a fháil ar ár gcomhshinsear.

