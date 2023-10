Cruthaíonn agus Cobhsaíonn na hEolaithe ian Óir Muirearaithe Uathúla le haghaidh Úsáidí Nua

D'éirigh le heolaithe ó Ollscoil Stanford, Ollscoil California, Berkeley, agus Ollscoil McGill i gCeanada éagsúlacht óir ar a dtugtar Au2+ a chruthú agus a chobhsú. Ligeann an dul chun cinn seo do raon feidhmchlár nua don eilimint mhiotal suimiúil seo.

Tá tréithe uathúla na n-adamh óir, lena lucht mór deimhneach, mar gheall ar an líon mór prótón ina núicléis. Déanann na fórsaí seo, in éineacht le héifeachtaí na coibhneasachta speisialta ar a luasghéarú, socruithe áirithe leictreon níos dóichí ná cinn eile. Mar thoradh air sin, tá caillteanas leictreon amháin nó trí cinn níos coitianta ná cailliúint dhá.

Chun na hiain Au2+ a chobhsú, ghabh na poitigéirí iad in ábhar criostalach ar a dtugtar perovskite hailíde, a úsáidtear go coitianta i bpainéil ghréine agus gléasanna leictreonacha. Chaomhnaigh cumraíocht shonrach na n-eilimintí sa chriostail staid uathúil na n-ian Au2+. Trí úsáid a bhaint as foirmle ina bhfuil salann clóiríd caeisiam, clóiríd Au3+, uisce, aigéad hidreaclórach, agus méid beag vitimín C, bhí na heolaithe in ann iain Au3+ a thiontú go Au2+ trí leictreoin a dheonú.

Tá cáil ar Óir mar gheall ar a intuargainte agus a fhriotaíocht in aghaidh imoibrithe ceimiceacha, rud a fhágann gur gné inmhianaithe é le haghaidh feidhmeanna éagsúla. Nuair a aimsítear foirm chobhsaí de Au2+, díreoidh tuilleadh taighde ar staidéar a dhéanamh ar a saintréithe optúla agus leictreonacha. D’fhéadfaí na saintréithe sin a mhodhnú agus a úsáid i réimsí amhail leictreonaic.

Chuir na heolaithe iontas ar shintéis rathúil an chobhsaí Au2+ perovskite ar dtús. Mar sin féin, tá siad ar bís anois iniúchadh a dhéanamh ar na féidearthachtaí a chuireann an t-ábhar nua seo ar fáil. Tá an taighde foilsithe in Nature Chemistry.

