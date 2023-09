An Fáth a Aistrítear DNA Mitochondrial ó Mháithreacha

Léirigh staidéar a foilsíodh le déanaí in Nature Genetics an fáth a n-aistrítear DNA miteachondrial (mtDNA) go príomha ó mháithreacha go dtí a sliocht. Táirgeann mitochondria, ar a dtugtar tithe cumhachta na gceall, an fuinneamh a theastaíonn le haghaidh feidhmeanna ceallacha. Tá an orgánail seo déanta go hiomlán ón oideas géiniteach a fhaightear i DNA na máthar, agus níl aon ról ag mtDNA athar.

Níor aimsigh taighde a rinneadh ar chealla sperm daonna aon mtDNA slán roimh toirchiú, rud a thugann le fios go bhfuil mtDNA fireann as láthair laistigh de na miteacoindria. Tháinig údair an staidéir ar an gconclúid go bhfuil spermatozoa daonna gan mtDNA agus go bhfuil an genome mitochondrial den chuid is mó le hoidhreacht ón máthair i mamaigh.

Míniú amháin a d’fhéadfadh a bheith ar an bhfeiniméan seo is ea an ráta sócháin níos airde den ghéanóm miteachondrial i gcomparáid leis an ngéanóm núicléach. Le linn rannán cille, déantar mitochondria a dháileadh go randamach i measc na gcealla iníon, rud a d'fhéadfadh go bhfaighidh roinnt cealla mitochondria neamhleor. D’fhéadfadh sócháin agus scoilteanna méadaithe i mtDNA a bheith mar thoradh air seo. Tá saolré teoranta ag cealla sperm agus caithfidh siad méid mór fuinnimh a ithe chun ubh a bhaint amach le haghaidh toirchithe. D'fhéadfadh láithreacht mtDNA i gcealla sperm sócháin a charnadh mar gheall ar a n-ídiú tapa fuinnimh.

I gcodarsnacht leis sin, ní bhíonn cealla uibheacha ag brath ar a gcuid mitochondria féin le haghaidh fuinnimh. Faigheann siad fuinneamh ó chealla comharsanacha, rud a ligeann dóibh mtDNA sláintiúil a chaomhnú lena chur ar aghaidh chuig na glúnta atá le teacht. Míníonn sé seo an fáth a bhfuil oidhreacht mháthar mtDNA coitianta.

Cé go dtugann an staidéar seo léargais ar oidhreacht mháthar mtDNA, ní mhíníonn sé cásanna neamhchoitianta nuair is cosúil go dtagann tarchur mtDNA ón mbeirt thuismitheoir. Mar sin féin, is féidir leis na torthaí seo cabhrú le tuiscint a fháil ar neamhoird torthúlachta ar féidir iad a rith síos trí uibheacha nó sperm. Ina theannta sin, le dul chun cinn le déanaí i teiripe athsholáthair miteachondrial tar éis ligean do bhreith leanaí a bhfuil DNA acu ó thriúr daoine éagsúla, rud a léirigh an poitéinseal do shócháin spriocdhírithe agus galair ghéiniteacha. In ainneoin ról ríthábhachtach an mtDNA sa saol, tá go leor le foghlaim fós faoina bhunús agus a fheidhmeanna.

Foinsí: Géineolaíocht an Dúlra