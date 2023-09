Beidh imeacht neamhaí neamhchoitianta ar a dtugtar eclipse gréine annular, dá ngairtear eclipse gréine “fáinne na tine” le feiceáil sna spéartha ar fud na SA ar an Satharn, 14 Deireadh Fómhair. Le linn an chineál seo eclipse, tá an Ghealach ag an pointe is faide ina bhfithis ón Domhan, cuid de doiléir an Ghrian agus ag cruthú fáinne geal de sholas na gréine timpeall na gealaí.

Ní féidir an eclipse annular a fheiceáil ach laistigh de chonair chúng na blianachta a shíneann ó Oregon go Texas, codanna de Mheicsiceo, Meiriceá Láir agus Meiriceá Theas. Sna Stáit Aontaithe, tosóidh an eclipse in Oregon ag 9:13 am PDT agus críochnóidh sé i Texas ag 12:03 pm CDT. Lasmuigh den chosán seo, beidh daoine sna Stáit Aontaithe tadhlach, Pórtó Ríce, agus áiteanna in Alasca agus Haváí fós in ann féachaint ar eclipse páirteach gréine ina gclúdaíonn an Ghealach cuid den Ghrian gan éifeacht “fáinne na tine” a chruthú.

Chun an eclipse a bhreathnú go sábháilte, ní mór do lucht féachana cosaint súl speisialta a úsáid mar spéaclaí eclipse nó scagaire gréine speisialaithe. Is féidir modhanna féachana indíreacha, cosúil le teilgeoir pinhole, a úsáid freisin chun féachaint ar an eclipse gan féachaint go díreach ar an nGrian.

Beidh NASA ag soláthar clúdach beo ar an eclipse gréine annular ar NASA TV, láithreán gréasáin na gníomhaireachta, agus ardáin meáin shóisialta ó 11:30 go 1:15 pm Ina theannta sin, reáchtálfar teileachomhdháil meáin Dé Máirt, Meán Fómhair 26 ag 4 pm EDT. chun an eclipse gréine a phlé.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach bhfuil san eclipse gréine annular seo ach réamhamharc ar an gcéad eclipse gréine mór eile, eclipse gréine iomlán, atá le tarlú ar 8 Aibreán, 2024. Trasóidh an eclipse gréine iomlán na SA ó Texas go Maine, ag tairiscint feiniméan neamhaí dochreidte eile a d'fhéadfadh lucht spéire a fheiceáil.

Foinse: NASA Sun & Space (@NASASun)