An Cóiméad Crióvolcánach ag dul i dtreo na Cruinne: 12P/Pons-Brooks

Tá cóiméad crióvolcánach ollmhór ar a dtugtar 12P/Pons-Brooks ag déanamh a bhealach i dtreo na Cruinne faoi láthair. Phléasc an cóiméad seo, trí oiread chomh mór le Sliabh Everest, le déanaí ar 5 Deireadh Fómhair, ag ceiliúradh an dara pléascadh le ceithre mhí anuas.

Is é an rud a dhéanann an cóiméad seo uathúil ná a chomhdhéanamh. De réir Dailymail, tá 12P/Pons-Brooks comhdhéanta d’oighear, deannach, agus gáis, rud a chruthaíonn feiniméan cosúil le carbónú i mbuidéal deochanna súilíneacha. Meastar go bhfuil trastomhas 18.6 míle (30 km) ag núicléas soladach an chóiméid, agus nuair a théitear é ag an ngrian, méadaíonn brú laistigh go dtí go dtarlaíonn pléascadh, rud a scaoileann smionagar reoite trí bhriseadh i mblaosc an núicléis.

Le linn an phléasctha is déanaí, thug breathnóirí faoi deara go raibh an chuma ar an scéal go raibh “adharca” ar an gcóma, an scamall gáis timpeall ar an núicléas. Ní fios fós cén chúis bheacht atá leis an gcruth seo atá cosúil le adharc, ach creideann na saineolaithe go bhféadfadh sé a bheith mar gheall ar chruth aisteach an vent cryovolcanic agus bac de shaghas éigin is cúis leis an ábhar a dhíbirt i bpatrún sreafa uathúil. Chuir cuid acu cuma an chóiméid i gcomparáid le spásárthach na Mílaoise Falcon ó Star Wars.

In ainneoin a ruthag agus a chruth scanrúil, níl aon bhagairt láithreach ar “thionchar domhain” ó 12P/Pons-Brooks. Ní bheidh an cóiméad le feiceáil don tsúil nocht go dtí go rachaidh sé gar don Domhan in 2024, agus ní fhillfidh sé ar ár gcomharsanacht go dtí 2095. Mar sin féin, má leanann an cóiméad ag pléascadh, féadfaidh sé níos mó airde a tharraingt sna blianta amach romhainn.

Tá 12P/Pons-Brooks ar cheann de 20 cóiméad aitheanta le bolcáin oighir gníomhacha, agus d’aithin Jean-Louis Pons é den chéad uair i mí Iúil 1812.

