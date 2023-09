Asteroid Bennu: Iarrachtaí NASA chun Imbhualadh Féideartha a Chosc

Tá bearta réamhghníomhacha á ndéanamh ag NASA chun imbhualadh féideartha le astaróideach Bennu a chosc, a mheastar a bheith ar cheann de na asteroids is guaisí inár gcóras gréine. Arna ainmniú tar éis éan miotaseolaíochta na hÉigipte ársa a bhaineann leis an nGrian, cruthú agus athbhreith, tá NASA tuartha go mbeidh seans ag Bennu bualadh ar an Domhan.

Chun staidéar a dhéanamh ar a thionscnamh agus ár bplainéad a chosaint, sheol NASA misean OSIRIS-REx in 2016. Bhí sé mar aidhm ag an misean seo sampla a bhailiú ó Bennu agus níos mó a thuiscint faoina chomhdhéanamh. Dá n-imbhuailfeadh Bennu timpeall 510 méadar ar leithead leis an Domhan, d'fhéadfadh sé fuinneamh a scaoileadh arb ionann é agus 1,2000 meigeaton, 24 huaire níos cumhachtaí ná an t-arm núicléach is mó a tógadh riamh.

Meastar gurb é an fráma ama is dóichí le haghaidh imbhuailte féideartha ná na 2100í déanacha agus na 2200í luatha, agus is é 24 Meán Fómhair 2182 an dáta is dóichí. Mar sin féin, measann NASA gurb é 1 as 1,750 faoin mbliain 2300 nó 0.05% na corrlaigh dá leithéid d’eachtra. Cé gur beag an seans go mbeidh buille díreach aige, tá Bennu fós rangaithe mar “astaróideach a d’fhéadfadh a bheith guaiseach” a d’fhéadfadh teacht chomh gar do 4.65 milliún míle don Domhan.

Tar éis aistir seacht mbliana, d’éirigh leis an spásárthach OSIRIS-REx sampla a scaoileadh ó Bennu an 24 Meán Fómhair, 2023. Rachaidh na naoi n-unsa samplaí a bailíodh i dteagmháil léi i bhfásach Utah agus iomprófar iad chuig Ionad Spáis Johnson NASA i Houston le haghaidh tuilleadh eolais. anailís. Soláthróidh na samplaí seo léargais luachmhara ar stair luath ár gcóras gréine agus ar na cineálacha asteroids atá ina bhagairt don Domhan.

Fógrófar torthaí an staidéir ag comhdháil nuachta atá le teacht an 11 Deireadh Fómhair, 2023. Measann NASA gur éacht stairiúil é an tuairisceán samplach seo, atá inchomparáide ó thaobh tábhachta le filleadh carraigeacha gealaí le linn mhisin Apollo.

Go hachomair, tá misean NASA chun sampla a bhailiú ó astaróideach Bennu mar chuid dá n-iarracht níos mó chun an Domhan a chosaint ó imbhuailtí astaróideacha féideartha. Cuirfidh filleadh rathúil na samplaí le tuiscint níos fearr ar bhagairtí astaróideach agus cuirfidh sé solas ar stair luath ár gcóras gréine.

