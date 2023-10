Aimsíonn Teileascóp James Webb NASA Comharthaí Féideartha Beatha ar Phláinéad i gCéin

Tá fionnachtain úrnua déanta ag Teileascóp Spáis James Webb de chuid NASA, ag aimsiú comharthaí féideartha na beatha ar phláinéid atá suite 120 solasbhliain ar shiúl ón Domhan, de réir tuarascála ón BBC. Thug an fionnachtain seo dóchas athnuaite d’eolaithe saol a fháil lasmuigh dár gCóras Gréine.

Tá an pláinéad, ar a dtugtar K2-18b, suite sa “chrios Goldilocks,” limistéar timpeall ar réalta ina bhfuil na coinníollacha ceart go leor chun go mbeadh uisce leachtach ann, príomh-chomhábhar chun tacú leis an saol. Braitheadh ​​​​an teileascóp láithreacht gáis áirithe in atmaisféar an phláinéid a tháirgeann orgánaigh mhuirí simplí ar an Domhan.

“D’fhéadfadh an fhionnachtain seo an bealach a smaoinímid ar chuardach na beatha a athrú ó bhonn,” a dúirt an tOllamh Nikku Madhusudhan ó Institiúid na Réalteolaíochta in Ollscoil Cambridge, a bhí i gceannas ar an staidéar. Dá ndaingnítear é, thabharfadh an toradh seo léargais luachmhara ar fhéidearthacht na beatha ar phláinéid eile. Fiú mura léiríonn K2-18b comharthaí saoil, tá 10 bpláinéad eile ar liosta na foirne chun staidéar a dhéanamh orthu.

Cé go bhfuil teorainneacha le Teileascóp Spáis James Webb, tá NASA ag forbairt teileascóip Réadlann na Cruinne Ináitrithe, agus tá Faireachlann Deiscirt na hEorpa ag tógáil an Teileascóp Fíor-Mhór. Cabhróidh na teileascóip seo amach anseo le tuilleadh staidéir a dhéanamh ar atmaisféir na bpláinéid atá cosúil leis an Domhan.

Chomh maith le cuardach a dhéanamh ar shaol na pláinéid i bhfad i gcéin, tá eolaithe ag díriú freisin ar ár gCóras Gréine féin. Tá sé mar aidhm ag misin ar nós Clipper NASA agus Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) de chuid Ghníomhaireacht Spáis na hEorpa iniúchadh a dhéanamh ar ghealacha oighreata mar Europa, a bhfuil aigéin faoina ndromchlaí reoite.

Áirítear leis an gcuardach do shaol eachtardhomhanda misin chuig Tíotán gealach na Satarn, a bhfuil gnéithe cosúil le lochanna agus ceimiceáin atá saibhir ó thaobh carbóin de. Ina theannta sin, creideann eolaithe go bhféadfadh Mars, lena deilt abhann ársa, a bheith ina óstach don saol uair amháin.

Tá dul chun cinn á dhéanamh freisin ag an institiúid Cuardach Faisnéise Eachtrastíre (SETI) ina tóraíocht ar shaol lasmuigh den talamh. Tá an institiúid tar éis a sraith teileascóp a nuachóiriú chun comharthaí cumhachtach bíogacha léasair a lorg ó phláinéid i bhfad i gcéin, agus í ag súil le cumarsáid ó fhoirmeacha saoil éirimiúla a bhrath.

“Má aimsímid comharthaí an tsaoil, réabhlóid san eolaíocht a bheidh ann agus athrú ollmhór ar an mbealach a bhreathnaíonn an chine daonna air féin agus ar a háit sa Cruinne,” a dúirt an Dr. Subhajit Sarker ó Ollscoil Caerdydd.

