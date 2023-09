Íomhánna Scátháin: Breathnaíonn taighdeoirí Alice Rings sa tSaotharlann

Thug taighdeoirí sna Stáit Aontaithe agus san Fhionlainn faoi deara fáinní Alice sa tsaotharlann don chéad uair. Tá fáinní Alice ina vortices fáinne-mhaith a smeach muirir aon mhonapoles a théann trí iad, spreagtha ag an tairseach scáthán-mhaith in úrscéal Lewis Carroll "Through the Looking-Glass." Bhain an turgnamh úsáid as adaimh ultrafhuar agus d’fhéadfadh sé léargais a sholáthar ar phróisis bhunúsacha i bhfisic na gcáithníní agus i gcosmeolaíocht.

Chomhcheangail fionnachtain na foirne dhá líne taighde a tháinig chun cinn timpeall 35 bliain ó shin. Baineann líne taighde amháin le teaghráin chosmaí, ar lochtanna hipitéiseacha 1D iad san am spáis. D’fhéadfadh impleachtaí móra a bheith ag na teaghráin seo ar chosmeolaíocht, mar d’fhéadfaidís ábhar a iompú ina fhrithábhar. Má tá teaghráin chosmaí ann, thabharfaí teaghráin Alice orthu.

Díríonn an dara líne taighde ar mhonapóil, ar pointí muirir uatha iad sa spás. Is féidir le monapaill agus teaghráin luchtanna toipeolaíochta caomhnaithe a iompar, ar féidir leo a bheith ina luchtanna maighnéadacha, leictreacha nó cuarc. Sna 1980í, thuig na taighdeoirí go bhféadfaí monapail a dhífhoirmiú ina struchtúr cosúil le lúb ar a dtugtar fáinne Alice nuair a bhreathnaítear orthu in aice leis.

Airíonna spéisiúla amháin atá ag fáinne Alice is ea má théann monapole eile trína lár, chlaochlódh an monapole ina fhrithcháithnín. Léiríonn sé seo cruinne scáthánaithe ina bhfuil an frithábhar i gceannas ar ábhar.

In 2015, tharla dul chun cinn nuair a chruthaigh taighdeoirí monaifil i gcomhdhlúthán Bose-Einstein, gás adaimh rubidiam a fhuaraíodh gar do nialas iomlán. Chuir an staidéar is déanaí teicnící turgnamhacha le chéile le modhanna ionsamhlúcháin chun éabhlóid ama na monaplachtaí i gcomhdhlúthán a bhreathnú. Fuair ​​​​na taighdeoirí amach go meath na monapóil isteach i fáinní Alice, agus bhí siad in ann breathnú go díreach ar roinnt gnéithe de na fáinní Alice de réir mar a tháinig an monapóil chun cinn.

Tá impleachtaí ag na torthaí seo dár dtuiscint ar shreabháin chandamach, rud a thugann le tuiscint gur féidir le struchtúir a thiontaíonn ábhar ina fhrithábhar teacht chun cinn go spontáineach faoi choinníollacha sonracha. Tá súil ag na taighdeoirí go bhféadfadh a dturgnamh ardán luachmhar a thairiscint chun próisis bhunúsacha na cruinne a iniúchadh.

Foinse: Nature Communications

Sainmhínithe:

– Fáinní Alice: vortices fáinne-mhaith a smeach lucht na monapóil a théann trí iad, spreagtha ag an tairseach scátháin in “Through the Looking-Glass”

– Monapaill: pointí luchta uatha sa spás

– Teaghráin chosmaí: lochtanna hipitéiseacha 1T san am spáis a bhféadfadh impleachtaí doimhne a bheith acu don chosmeolaíocht

