Modh Nua Forbraíodh chun Idirdhealú a dhéanamh ar Shaol Ársa ó Bhunús Aibitheacha le AI

D'fhorbair foireann eolaithe ó Shaotharlann na Cruinne agus na Pláinéid ag Institiúid Eolaíochta Carnegie i Washington, DC, modh nua-bhunaithe Faisnéise Saorga (AI) ar féidir leo idirdhealú cruinn a dhéanamh idir samplaí bitheolaíocha nua-aimseartha agus ársa agus samplaí de bhunús aibitheach. Roinn an fhoireann, faoi stiúir Jim Cleaves, a gcuid torthaí san iris 'Imeachtaí Acadamh Náisiúnta na nEolaíochtaí' (PNAS).

Leag Cleaves béim ar thábhacht a gcuid taighde, ag rá go bhfuil an cuardach le haghaidh saol extraterrestrial fós ar cheann de na gníomhaíochtaí is spreagúla san eolaíocht nua-aimseartha. D'aibhsigh sé trí cinn de bhiabhealaí tábhachtacha óna gcuid staidéir. Ar an gcéad dul síos, tugann a gcuid torthaí le fios go bhfuil difríochtaí bunúsacha ag leibhéal na bithcheimice idir orgánaigh bheo agus cheimic orgánach aibitheach.

Ar an dara dul síos, molann siad go bhféadfar a modh nua a chur i bhfeidhm chun a mheas an raibh samplaí ó Mhars agus ón Domhan ársa beo uair amháin. Osclaíonn an léargas seo féidearthachtaí nua dár dtuiscint ar stair na beatha ar phláinéid eile agus ar ár gcuid féin.

Ina theannta sin, thug Cleaves le fios go bhfuil an poitéinseal ag a modh AI-bhunaithe idirdhealú a dhéanamh idir bithsféir eile agus modh an Domhain. D’fhéadfadh impleachtaí suntasacha a bheith ag an dul chun cinn seo do mhisin réaltbhitheolaíochta amach anseo, mar go ligfeadh sé d’eolaithe idirdhealú a dhéanamh idir foirmeacha beatha allamuigh agus iad siúd a fhaightear ar ár bplainéad féin.

Cé gur bhain an fhoireann taighde ráta iontach cruinnis de 90% amach, d’fhéadfadh tuilleadh dul chun cinn agus mionchoigeartuithe ar an algartam AI an cruinneas seo a mhéadú níos mó fós. Soláthraíonn forbairt an mhodha núíosaigh seo uirlisí agus léargais luachmhara do réimse na réaltbhitheolaíochta agus do chuardach na beatha lasmuigh den Domhan.

Foinsí: Imeachtaí Acadamh Náisiúnta na nEolaíochtaí (PNAS), Saotharlann na Cruinne agus na Pláinéid, Institiúid Eolaíochta Carnegie, Washington, DC