D'fhéadfadh Anailís Físe faoi Chumhacht AI Taighde Iompraíochta Éan a Réabhlóidiú

Tá mac léinn eolaíochta ríomhaireachta in Ollscoil Alberta ag baint úsáide as hintleachta saorga (AI) chun cur le hanailís na bhfíseán taighde a dhéanann staidéar ar iompraíocht na leitreacha dubha agus a neadacha. Tá an anailís físe ríthábhachtach chun éifeachtaí seadánachas ar iompar éan a thuiscint. Éilíonn an modh atá ann faoi láthair chun éin shonracha a shainaithint agus a gcuid gníomhartha a athbhreithniú de láimh ar na huaireanta de phíosa scannáin físeáin agus éisteacht lena nglaonna ar leith. Tógann an próiseas seo am agus teastaíonn saineolas i mbitheolaíocht éan.

Mar sin féin, d'fhéadfadh anailís físe atá á gcumhachtú ag AI taighde iompraíochta éan a réabhlóidiú trí bhrath éan aonair agus a ngníomhaíochtaí a uathoibriú. Bhain Priscilla Adebanji, an mac léinn a d’oibrigh ar an tionscadal seo, úsáid as uirlisí fís ríomhaire agus halgartaim braite gluaisne chun an scannán amh a bheachtú agus chun na hamanna cruinne a thugann na héin cuairt ar a neadacha chun a gcuid sicíní a bheathú a aimsiú, chomh maith le cibé an bhfuil siad ag dul isteach nó ag imeacht. Laghdaíonn an uathoibriú seo go mór an t-am a theastaíonn chun na físeáin a athbhreithniú, rud a fhágann go bhfuil an próiseas bailithe sonraí níos éifeachtaí.

Tá gá le tuilleadh mionchoigeartaithe fós ar na bogearraí a d’fhorbair Adebanji, ach tá a acmhainneacht geallta. Ní hamháin go bhféadfaí am agus iarracht a shábháil maidir le sonraí a bhailiú chun críocha taighde ach d’fhéadfadh feidhmeanna níos leithne a bheith aige freisin i réimse na bitheolaíochta ainmhithe. D'fhéadfaí an teicneolaíocht a chur i bhfeidhm ar speicis agus ar thionscadail éagsúla, ag leathnú cumais taighde éiceolaíochta.

Áireofar ar obair an chláir amach anseo anailís a dhéanamh ar achar cuairteanna éan ar a neadacha agus inscne a chinneadh trí anailís a dhéanamh ar ghlaonna éan. Ina theannta sin, tá sé beartaithe ag taighdeoirí iniúchadh a dhéanamh ar infheidhmeacht na teicneolaíochta seo maidir le hainmhithe eile, amhail creimirí.

Léiríonn an tionscadal seo na dúshláin agus na deiseanna i réimse an fhís ríomhaireachta agus AI. Trí oibriú le cásanna sa saol fíor agus fachtóirí anaithnide, bhí na taighdeoirí in ann réitigh nuálacha a fhorbairt ar féidir iad a chur i bhfeidhm ar raon feidhmeanna, lena n-áirítear feithiclí féin-tiomána agus drones.

Tríd is tríd, d’fhéadfadh úsáid anailíse físe atá á gcumhachtú ag AI i dtaighde ar iompar éan próisis bhailithe sonraí a chuíchóiriú agus cumais taighde éiceolaíochta a chur chun cinn. D'oscail an tionscadal seo deiseanna nua don mhac léinn a bhí páirteach ann, rud a spreag spéis i ngairm bheatha in AI agus ag cur feidhm dhomhanda ar a gcuid eolais.

Foinse: Ollscoil Alberta