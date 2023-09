Dearadh Drugaí le cúnamh AI: Nochtadh Bogearraí RandBatch i Chongqing

Creideann an Dr Jin Shi, Stiúrthóir agus Príomh-Eolaí ar Institiúid Faisnéise Saorga Shanghai Jiao Tong Ollscoil Chongqing, go bhfuil an cumas ag dearadh drugaí le cúnamh AI an tionscal cúram sláinte a réabhlóidiú. In agallamh eisiach le Bridgeing News, dúirt an Dr Jin gur féidir laghdú suntasach a dhéanamh ar amlínte agus ar chostais taighde agus forbartha trí úsáid a bhaint as dearadh drugaí ríomhchuidithe, rud a éascóidh forbairt drugaí nua.

Chun an sprioc seo a chur chun cinn, nocht Institiúid Taighde AI Chongqing AI Ollscoil Shanghai Jiao Tong a bogearraí faisnéise ilghníomhairí, RandBatch. Tá na bogearraí ceannródaíocha seo bunaithe ar Mhodhanna Randamach Baisceanna nuálacha na foirne chun córais cáithníní agus dinimic mhóilíneach a idirghníomhú. Trí ríomh na gcáithníní idirghníomhaíochta a laghdú, sáraíonn RandBatch na dúshláin ríomhaireachtúla a eascraíonn as cumhacht ríomhaireachta neamhleor agus laghdaítear go suntasach costais ríomhaireachtúla.

Is réimsí leathana agus réise éagsúla iad feidhmeanna RandBatch, lena n-áirítear faisnéis swarm, eolaíocht ábhar, taighde bithleighis, eolaíochtaí sóisialta, dinimic mhóilíneach, agus samhlacha barrfheabhsaithe. Leag an Dr Jin béim ar thábhacht na faisnéise swarm, ag cur síos air mar ábhar te i réimsí idirdhisciplíneacha mar eolaíocht na faisnéise agus na bitheolaíochta. Cuireann an t-idirghníomhú idir eintitis laistigh de ghrúpa réitigh thapa agus bheacht ar fáil do thascanna mar rialú tráchta, tuar slua, bainistíocht lóistíochta, agus pleanáil do bhraislí ar scála mór.

Gnóthachtáil shuntasach amháin atá ag bogearraí RandBatch ná an cumas atá aige forbairt ábhar nua ardfheidhmíochta a éascú. Trí insamhaltaí tapa ar scála mór a dhéanamh ag baint úsáide as dinimic mhóilíneach, dhear an fhoireann tréleictreach polaiméire seoltaí úrscéal. Bródúil as an nuálaíocht seo feabhas 50% ar fheidhmíocht i gcomparáid le toilleoirí traidisiúnta agus dlús a chur leis an bpróiseas forbartha trí thurgnaimh sintéise treoraithe.

Ina theannta sin, baineann RandBatch úsáid as suaitheadh ​​saorfhuinnimh chun an fuinneamh saor ó sprioc-sprioc-mhóilín drugaí a ríomh go beacht, ag baint amach cruinneas 1.10 kcal/mol ar spriocanna ildhrugaí. Tá an t-algartam deartha ag an bhfoireann in iomaíocht leis an tagarmharc tionscail is airde agus ag an am céanna feabhsaítear luas ríofa go suntasach.

Shínigh Institiúid Faisnéise Saorga Shanghai Jiao Tong Ollscoil Chongqing comhaontuithe comhair straitéiseach le 19 cuideachta, lena n-áirítear CISDI China Mobile, le linn na comhdhála. Clúdaíonn na comhaontuithe seo réimsí éagsúla cosúil le forbairt teicneolaíochta, seirbhísí néal, sonraí móra, agus feidhmchláir ghnó, ag leagan béime ar fheidhmchláir éagsúla agus ilúsáideacha RandBatch.

Tá sé mar aidhm ag an institiúid leanúint ar aghaidh le forbairt agus uasghrádú atriallach RandBatch a chur chun cinn, lena n-áirítear algartaim optamaithe le haghaidh foghlama meaisín agus líonraí néaracha doimhne. Trí thionscadail chomhoibríocha le fiontair, tá sé beartaithe ag an bhfoireann bunachair shonraí dinimic mhóilíneach a chruthú le haghaidh ábhar agus tacaíocht theicniúil a thairiscint.

Tríd is tríd, is céim shuntasach é nochtadh RandBatch i Chongqing i dtreo dearadh drugaí le cabhair AI a úsáid chun an tionscal cúram sláinte a réabhlóidiú agus chun nuálaíocht teicneolaíochta a thiomáint in earnálacha éagsúla.

Foinsí:

– Bridgeing News, bunaithe ar agallamh eisiach leis an Dr. Jin Shi, Stiúrthóir agus Príomh-Eolaí ar Shanghai Jiao Tong University Chongqing Institute of Artificial Intelligence.