Faigheann Agronomists amach Teiripe Hormóin agus Féadann Zeolite Plandaí a Chosaint ó Mhiotail Throma

Léirigh staidéar le déanaí a rinne agronomists in Ollscoil RUDN gur féidir leis an hormone melatonin agus an zeolite mianraí cabhrú le héifeachtaí contúirteacha miotal trom ar phlandaí a mhaolú. Fuair ​​​​na taighdeoirí amach go gcosnaíonn melatonin cealla plandaí ó scrios de bharr caidmiam, agus méadaíonn zeolite infhaighteacht cothaitheach agus cuireann sé cosc ​​ar ionsú miotail ghuaiseacha ag na plandaí.

Tá méadú seasta ag teacht ar thiúchan na miotal trom, ar nós caidmiam, i bpréachán plandaí agus cuireann sé sin i mbaol don talmhaíocht agus do shláinte an duine araon. Téann caidmiam, truailleán mór, isteach san ithir trí dhramhaíl thionsclaíoch agus talmhaíochta. Cuireann sé isteach ar mheitibileacht nítrigine agus carbaihiodráit i bplandaí agus déanann sé dochar do chillscannáin, rud a fhágann éilliú ithreacha talmhaíochta agus foraoiseachta.

Rinne na agronomists turgnaimh ag baint úsáide as bambú mar shampla. D'fhás siad bambú san ithir le leibhéil éagsúla éillithe caidmiam agus spraeáil na plandaí le méideanna éagsúla de melatonin agus zeolite. Léirigh na torthaí gur neodraigh an dá shubstaint éilliú caidmiam i bambú agus gur mhéadaigh siad cion cothaitheach na hithreach.

Fuarthas amach gurb é an dáileog is fearr d'fhorlíonta ná 150 micrmhóilín meileatonin agus 15 gram de zeolite. D'fheabhsaigh an meascán seo córas frithocsaídeach na bplandaí, laghdaigh sé éifeachtaí díobhálacha caidmiam, agus mhéadaigh sé infhaighteacht cothaithigh riachtanacha. Zeolite caidmiam díluailithe san ithir, ag laghdú a carnadh i bambú, agus melatonin cosanta cealla plandaí trí rialú tréscaoilteacht agus méadú ar ghníomhaíocht frithocsaídeach.

Tríd is tríd, léiríonn torthaí an staidéir seo an poitéinseal teiripe hormone agus zeolite mar mhodhanna éifeachtacha chun plandaí a chosaint ó éilliú miotail throma. Tá gá le tuilleadh taighde chun a gcur i bhfeidhm i speicis phlandaí éagsúla agus i gcoinníollacha comhshaoil ​​éagsúla a fhiosrú.

Foinse:

Abolghassem Emamverdian et al, Co-chur i bhfeidhm melatonin agus zeolite lamháltas bambú a threisiú faoi chaidmiam trí fheabhas a chur ar chumas frithocsaídeach, carnadh osmolyte, infhaighteacht cothaitheach plandaí, agus laghdú ar ionsú caidmiam, Scientia Horticulturae (2023). DOI: 10.1016/j.scienta.2023.112433