Tógann an tSeapáin Urchar Eile ag Taiscéalaíocht Lunar, D'fhéadfadh a bheith ina Cúigiú Tír le Teacht ar an nGealach

Sheol Gníomhaireacht Taiscéalaíochta Aeraspáis na Seapáine (JAXA) spásárthach taiscéalaíochta gealaí óna Lárionad Spáis Tanegashima le déanaí, ag ceiliúradh a tríú iarracht chun an ghealach a bhaint amach le 12 mhí anuas. In ainneoin teipeanna roimhe seo, tá saineolaithe fós dóchasach faoin iarracht is déanaí ón tSeapáin, rud a d’fhéadfadh a bheith ar an gcúigiú tír chun teagmháil a dhéanamh le dromchla na gealaí.

Murab ionann agus iarrachtaí roimhe seo, measann Kari Bingen, stiúrthóir ar an Tionscadal Slándála Aeraspáis ag an Lárionad um Staidéir Straitéiseacha agus Idirnáisiúnta, go bhfuil an misean reatha “an-sofa ó thaobh teicniúil de”. Bhí teileascóp X-gha ar an roicéad a dearadh chun anailís a dhéanamh ar an spás idir réaltraí, chomh maith le lander éadrom a bhí sceidealta le dul i dteagmháil leis an ngealach go luath in 2024.

Tá tábhacht le rathúlacht na Seapáine maidir le taiscéalaíocht spáis ina iomláine. Tá sé mar aidhm ag an Lander Smart for Investigating Moon (SLIM) leibhéal cruinnis gan fasach a bhaint amach, le tuirlingthe réamh-mheasta laistigh de 100 méadar, i gcomparáid leis an raon is gnách de chúpla ciliméadar. Chabhródh an cruinneas seo go mór le láithreacha fabhracha a aithint d’acmhainní féideartha agus le bunú bonn daonna ar an ngealach.

Tá an rás le haghaidh taiscéalaíochta spáis san Áis níos déine, agus SAM ag iarraidh comhoibriú le náisiúin sa réigiún. Shínigh an tSeapáin agus na SA comhaontú i mí Eanáir chun a gcomhoibriú maidir le taiscéalaíocht spáis a neartú, lena n-áirítear staidéir gealaí agus phláinéid. Shínigh an dá thír Chomhaontuithe Artemis freisin, creat do chomhar síochánta freagrach le linn taiscéalaíochta gealaí.

De réir na saineolaithe, tá cur i gcoinne thionchar na Síne ina phríomhspreagadh do leas na SA i gcomhoibriú le tíortha na hÁise ar chláir spáis. Tá imní ar ghníomhartha treallúsacha na Síne i Muir na Síne Theas faoina bhfuil ar intinn aici maidir le taiscéalaíocht spáis. Mar sin féin, is fachtóirí suntasacha eile iad mórtas náisiúnta, fionnachtain eolaíoch, sochair eacnamaíocha, slándáil náisiúnta, agus dul chun cinn teicneolaíochta atá ag tiomáint an chomórtais le haghaidh taiscéalaíochta gealaí.

Cé go bhfuil gealltanas ag misean reatha gealaí na Seapáine, is príomhcheacht é rath na hIndia le déanaí maidir le teacht i dtír ar an bPol Theas gan taiscéaladh ar an ngealach. Chuir Behar, iar-stiúrthóir ar Institiúid Taighde Spáis Norman agus Helen Asher, béim ar an tábhacht a bhaineann le foghlaim ó bhotúin san am atá caite agus an gá atá le feabhsú leanúnach chun rath misean a chinntiú.

Síneann an iomaíocht idir SAM agus an tSín níos faide ná taiscéalaíocht na gealaí, mar go bhfuil sé mar aidhm ag an dá thír spásairí a chur isteach sa spás sna blianta amach romhainn. Cé go n-áitíonn roinnt eolaithe go bhfuil misin róbatacha níos sábháilte agus níos cost-éifeachtaí, tá an fonn dúchasach do dhaoine an spás a iniúchadh go seasta. Féadfaidh an aisling coilíneachtaí a bhunú ar an ngealach nó ar Mars a bheith ina réaltacht lá amháin.

