Tugann Capsúl NASA na samplaí is mó astaróideach ar ais go dtí an Domhan go rathúil

D'éirigh le capsúl NASA teacht ar ais ar domhan ag fásach i Utah i Meiriceá tar éis odaisé spáis seacht mbliana. Thug an capsule leis na samplaí is mó d'astaróideach a bhailigh daoine riamh. Is forbairt spreagúil é seo d’eolaithe mar d’fhéadfadh go mbeadh tuiscint níos fearr ag staidéar ar na samplaí seo ar fhoirmiú ár gcóras gréine agus ar an gcaoi ar tháinig an Domhan ina phláinéad ináitrithe.

Tháinig an taiscéalaí Osiris-Rex, a seoladh in 2016, i dtír ar an astaróideach darb ainm “Bennu” in 2020. D’éirigh leis thart ar 9 n-unsa (250 gram) deannaigh a bhailiú ó dhromchla creagach an astaróideach. Bhí súil ag na heolaithe go mbaileoidís cupán brablach ar a laghad ón astaróideach atá saibhir i carbóin. Is í an tSeapáin an t-aon tír eile a thug samplaí astaróideach ar ais, agus thug sí thart ar thaespúnóg deannaigh ar ais.

Cé gur beag an méid deannaigh astaróideach a thugtar ar ais, creideann NASA go gcuideoidh sé linn “tuiscint níos fearr a fháil ar na cineálacha astaróideach a d’fhéadfadh bagairt a dhéanamh ar an Domhan” agus “stair is luaithe ár ngrianchórais a chur chun solais”. Tá an-tábhacht stairiúil ag baint leis an misean seo mar léiríonn sé an toradh samplach is mó ó charraigeacha gealaí Apollo.

Rinneadh monatóireacht dhlúth ar shliocht deiridh capsule Osiris-Rex trí atmaisféar an Domhain mar gheall ar na rioscaí a bhí i gceist. Rinne an capsule tuirlingthe bog rathúil ag raon tástála míleata in iarthuaisceart Utah. Thaistil sé timpeall 4 billiún míle (6.2 billiún ciliméadar) sular fhill sé ar an Domhan.

Déanfar an sampla a iompar chuig Ionad Spáis NASA's Johnson i Houston, áit a ndéanfar é a scrúdú agus a roinnt ina eiseamail níos lú le haghaidh anailíse ag eolaithe ó ar fud an domhain. Táthar ag súil go bhfógrófar na chéad torthaí ó staidéar a dhéanamh ar na samplaí seo ag comhdháil nuachta ar 11 Deireadh Fómhair.

Tá an cumas ag asteroids cosúil le Bennu léargais luachmhara a sholáthar ar fhoirmiú agus ar éabhlóid ár gcóras gréine. Níor tháinig aon athrú orthu leis na billiúin bliain agus b’fhéidir gur sheachad siad ábhair orgánacha, lena n-áirítear uisce, don Domhan san am atá caite, ag cur le forbairt na beatha ar ár bplainéad. D'fhéadfadh tuiscint a fháil ar chomhdhéanamh asteroids cosúil le Bennu a bheith ríthábhachtach le haghaidh taiscéalaíochta agus úsáid acmhainní amach anseo.

