Asteroid Didymos and Its Moonlet Dimorphos: Léargais Nua ó Bhreathnuithe JWST

Bhain misean DART NASA ceannlínte amach nuair a bhuail sé isteach sa astaróideach Dimorphos i mí Mheán Fómhair 2022, ag athrú a thréimhse fithiseach. Thiontaigh réalteolaithe a gcuid teileascóip láithreach chun an ócáid ​​​​a bhreathnú, ní hamháin chun staidéar a dhéanamh ar an tionchar ar an astaróideach ach freisin chun léargais luachmhara a bhailiú d'iarrachtaí cosanta pláinéadacha amach anseo. Bhí ról ríthábhachtach ag Teileascóp Spáis James Webb (JWST) san iarracht seo trí shonraí luachmhara a sholáthar faoi chóras astaróideach dénártha Didymos-Dimorphos.

Nochtann páipéar réamhphriontála nua, faoi stiúir Andrew Rivkin, Ceannaire Imscrúdaithe DART, na torthaí ó bhreathnuithe leantacha a rinneadh le JWST. Bhain an fhoireann úsáid as dhá ionstraim ar an teileascóp, NIRSpec (speictriméadar gar-infridhearg) agus MIRI (ionstraim lár-infridhearg), chun speictream Didymos a thomhas thart ar dhá mhí tar éis an tionchair DART. Ceann de na fionnachtana is suntasaí ná go bhfuil an comhdhéanamh céanna ag Didymos agus Dimorphos, a bhaineann leis an aicme gnáthchondrítí, ar meteorites clochach iad formhór na dtiteann dreigít ar an Domhan. Tugann sé seo le fios go raibh an misean DART sheirbheáil mar mhúnla den scoth le haghaidh asteroids a d'fhéadfadh a bheith ina bhagairt ar ár bplainéad.

Cuireann na breathnuithe nua lenár dtuiscint ar chóras Didymos a thuilleadh. De réir mar a rinne na heolaithe anailís ar na sonraí, tháinig siad ar an gconclúid go bhfuil comhdhéanamh comhchosúil ag Didymos agus Dimorphos. Ina theannta sin, chinn siad gur tháinig timpeall 96% den fhlosc a thagann ón gcóras ó Didymos, mar gheall ar a mhéid.

In ainneoin an tionchair ar Dimorphos, níor thug na taighdeoirí faoi deara aon athruithe suntasacha i Didymos le linn na breathnuithe. Tugann easpa gile nó smionagar breise laistigh de chóras Didymos le fios gur éalaigh an astaróideach den chuid is mó gan mhá gáinne ón tionchar. Mar sin féin, léiríonn roinnt breathnuithe suimiúla ag baint úsáide as solas polaraithe athruithe caolchúiseacha féideartha i meánmhéid na gcáithníní nó frithchaiteacht Didymos.

Leagann na torthaí seo béim ar luach an chórais Didymos-Dimorphos mar mhúnla ionadaíoch chun staidéar a dhéanamh agus ullmhú le haghaidh bagairtí astaróideacha féideartha. Le taighde leanúnach agus tuairimí atá le teacht sceidealta le haghaidh earrach 2024, tá eolaithe ag súil le tuilleadh léargais a fháil ar dhinimic iontacha an chórais dhénártha astaróideach seo.

Ceisteanna Coitianta

1. Cad é misean DART?

Is misean atá faoi stiúir NASA é misean DART (Tástáil Atreoraithe Asteroid Dúbailte) a bhfuil sé mar aidhm aige staidéar a dhéanamh ar an eolaíocht agus ar an teicneolaíocht is gá chun cúrsa astaróideach a athrú i dtreo na Cruinne. Is éard atá i gceist leis ná spásárthach a atreorú chun dul i bhfeidhm ar ghealach astaróideach agus chun na hathruithe ar a bhfithis dá bharr a thomhas.

2. Cad iad na gnáthchondrites?

Is cineál dreigít chloiche iad gnáthchondrítí a léiríonn na titimí dreigít is coitianta ar domhan. Tá siad comhdhéanta go príomha de mhianraí sileacáit agus tá cáithníní beaga cruinn ar a dtugtar chondrules, a foirmíodh go luath sa ghrianchóras.

3. Conas a chuireann Teileascóp Spáis James Webb le breathnuithe astaróideach?

Tá arduirlisí feistithe ag Teileascóp Spáis James Webb (JWST) a ligeann do réalteolaithe staidéar a dhéanamh go mion ar asteroids. Áirítear lena chumais speictream asteroids a thomhas, athruithe ar a ngile a bhreathnú, agus léargais a sholáthar ar a gcomhdhéanamh agus ar a saintréithe fisiceacha. Tá ról ríthábhachtach ag an JWST maidir lenár dtuiscint ar asteroids agus na rioscaí a d’fhéadfadh a bheith i gceist leo a chur chun cinn.