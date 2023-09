Bailíonn Misean OSIRIS-REx NASA Carraigeacha Spás ó astaróideach go rathúil

Tá cloch mhíle mhór bainte amach ag misean OSIRIS-REx NASA maidir le taiscéalaíocht spáis trí shamplaí a bhailiú ón astaróideach Bennu. Bhí sé mar aidhm ag an misean, a seoladh i 2016, carraigeacha spáis a bhailiú ó astaróideach a d'fhéadfadh a bheith contúirteach agus iad a thabhairt ar ais go dtí an Domhan le haghaidh anailíse. Ar an 24 Meán Fómhair, 2023, tháinig an capsule tuairisceáin samplach ón misean i dteagmháil léi san fhásach ag Raon Tástála agus Oiliúna Utah na Roinne Cosanta.

Bailíodh na samplaí ó Bennu i mí Dheireadh Fómhair 2020 ag spásárthach OSIRIS-REx NASA. Tá an canister séalaithe ina bhfuil na samplaí oscailte anois ag eolaithe. Is éacht suntasach é seo mar is annamh a dhéantar iarracht carraigeacha spáis a bhailiú agus a aisghabháil ó astaróideach.

Táthar ag súil go dtabharfaidh na samplaí a bhailítear ó Bennu léargais luachmhara ar bhunús ár gcóras gréine agus ar fhoirmiú pláinéid. Tá na carraigeacha spáis seo níos sine ná ár bplainéad agus is féidir leo sonraí a nochtadh faoi stair luath an Domhain agus comhlachtaí neamhaí eile.

Tá suim ar leith ag eolaithe NASA staidéar a dhéanamh ar chomhdhéanamh agus ar struchtúr dhromchla an astaróideach, chomh maith le haon mhóilíní orgánacha nó uisce a d'fhéadfadh a bheith i láthair. Trí anailís a dhéanamh ar na samplaí seo, tá súil acu tuiscint níos fearr a fháil ar na próisis a mhúnlaigh ár gcóras gréine agus ar acmhainneacht na beatha ar phláinéid eile.

Is teist ar dhul chun cinn teicneolaíochta agus cumas innealtóireachta NASA é bailiú agus aisghabháil rathúil na gcarraigeacha spáis seo. Osclaíonn an t-éacht seo féidearthachtaí nua le haghaidh tuilleadh taiscéalaíochta agus fionnachtana eolaíocha i réimse na heolaíochta pláinéadach.

