Léiríonn Anailís Chomparáideach ar Chealla agus Suthanna atá cosúil le 8 gCeall Daonna Léargais Luachmhara

Is fada eolaithe ag streachailt le staidéar a dhéanamh ar phróifílí géiniteacha agus ar ghníomhaíocht ghéinte i bhforbairt luath an duine mar gheall ar imní eitice agus easpa samhlacha saotharlainne. Mar sin féin, tá dul chun cinn suntasach déanta sa réimse seo ag staidéar le déanaí a rinne taighdeoirí ó Ollscoil Chiba, Karolinska Institutet, agus Ollscoil Heilsincí.

Dhírigh na taighdeoirí ar chéim ar leith d’fhorbairt suthach ar a dtugtar gníomhachtú géanóm suthach (EGA), a thugann tús nuair a éiríonn géinte a bhaineann go sonrach le suthanna gníomhacha. Cé go bhfuil roinnt eolais ar EGA i lucha, bhí sé dúshlánach é a thuiscint i ndaoine. Seo an áit a mbeidh sé ríthábhachtach samhlacha cille a chruthú a dhéanann aithris ar shuthanna daonna.

Chun taighde ar an ábhar seo a chumasú, d'fhorbair cúig ghrúpa taighdeoirí "cealla daonna 8-chealla" (8CLCanna) ag baint úsáide as modhanna éagsúla. Díorthaítear na cealla seo ó ghaschealla iolracha daonna (hPSCanna) agus tá siad cosúil go dlúth le céim 8 gcill an suth. Bhain gach grúpa taighde úsáid as cuir chuige éagsúla chun na 8CLCanna seo a ghiniúint, a deimhníodh trí úsáid a bhaint as seicheamhú RNA aonchealla.

Ina staidéar, rinne na heolaithe comparáid idir gníomhaíocht ghéiniteach na 8CLCanna seo a fhástar sa saotharlann agus gníomhaíocht na suthanna daonna iarbhír. Chomhcheangail siad na sonraí géiniteacha ó na 8CLCanna le faisnéis ó dhá thacar de shuthanna, ceann acu ag clúdach na céime 8 gcill go dtí an seachtú lá d'fhorbairt suth agus an ceann eile ag soláthar sonraí ar chealla níos aibí agus suthanna. Léirigh an anailís chuimsitheach seo na cosúlachtaí agus na difríochtaí idir na 8CLCanna agus na suthanna.

Tá súil ag na taighdeoirí go spreagfaidh na torthaí seo tuilleadh taighde ar luathfhorbairt suth daonna. D’aibhsigh an Dr. Yoshihara, duine de na húdair tosaigh, na buntáistí a bhaineann le húsáid mhúnlaí cille saothraithe sa saotharlann, ag rá, “Ceadaíonn na samhlacha seo dúinn staidéar a dhéanamh ar thús shaol an duine gan imní eiticiúil agus na teorainneacha a bhaineann le ganntanas samplaí sa taighde a shárú.”

Is ionann an staidéar seo agus dul chun cinn suntasach i dtreo na castachtaí a bhaineann le luathfhorbairt shuthach an duine a mhíniú. Tá poitéinseal claochlaithe ag an eolas a fuarthas ón taighde seo i réimsí na míochaine athghiniúna agus na bitheolaíochta forbraíochta.

Tagairt Iris:

Masahito Yoshihara, Juha Kere. Difríochtaí trascriptomacha idir cealla daonna 8-mhaith a athchlárú le modhanna éagsúla. Tuairiscí Gascheall. DOI: 10.1016/j.stemcr.2023.06.009.

Foinse: Ollscoil Chiba, Karolinska Institutet, agus Ollscoil Heilsincí.