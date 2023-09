Caomhnú Éan Uisce Cósta sa tSín a Chur Chun Cinn: Dul Chun Cinn Beartais agus Dúshláin

Leagann athbhreithniú a foilsíodh le déanaí san iris Avian Research le Zhijun Ma agus a chomhghleacaithe béim ar an dul chun cinn agus na dúshláin a bhaineann le caomhnú éan uisce cois cósta i mbogaigh chósta na Síne. Is éiceachórais thábhachtacha iad bogaigh chósta a chuireann leis an timthriall carbóin, le maolú tubaiste nádúrtha, le slite beatha áitiúla, agus le tacaíocht don bhithéagsúlacht. Is léiriú iad éin uisce, go háirithe, ar shláinte bhogaigh agus is príomhspeicis iad d’iarrachtaí caomhnaithe.

Tá ról ríthábhachtach ag bogaigh chósta na Síne i pórú, imirce agus gnáthóga geimhridh na mílte éan uisce. Mar sin féin, tháinig laghdú ar líon na n-éan uisce mar thoradh ar thionscadail fhairsing mhíntírithe talún. Tá iarrachtaí agus infheistíochtaí suntasacha déanta ag rialtas na Síne i gcaomhnú bogaigh cósta le blianta beaga anuas, ach níl éifeachtacht na mbeart seo agus aon bhearnaí atá ann cheana soiléir fós.

Leagann an staidéar béim ar an dul chun cinn atá déanta i reachtaíocht, rialacháin agus pleananna gníomhaíochta caomhnaithe ar an leibhéal náisiúnta, chomh maith le héifeachtúlacht feabhsaithe beartais agus rannpháirtíocht geallsealbhóirí. Mar sin féin, tá roinnt saincheisteanna práinneacha fós ann, go háirithe maidir le caomhnú agus bainistiú gnáthóg. Ina measc seo tá athchóiriú bogaigh cois cósta, rialú ar speicis ionracha cosúil le Spartina alterniflora, bainistiú ar thruailliú comhshaoil, agus feabhsú cháilíocht na ngnáthóg saorga.

Leagann na húdair béim ar a thábhachtaí atá sé bogaigh taoide nádúrtha a chosaint agus cáilíocht gnáthóg a fheabhsú, go háirithe d’éin uisce cois cósta atá ag brath go mór ar ghnáthóga idirthaoideacha. Molann siad faireachán rialta ar thruailleán, samhlacha eacnamaíocha éicea-chairdiúla, agus srianta ar agrochemicals agus antaibheathaigh i limistéir chósta chun tionchair ghníomhaíochta daonna a mhaolú agus chun aghaidh a thabhairt ar choinbhleachtaí idir an duine agus an t-éan.

Tá sprioc uaillmhianach leagtha síos ag rialtas láir na Síne chun Spartina ionrach feadh an chósta a dhíothú faoi 2022. I measc na ndúshlán chun an sprioc seo a bhaint amach tá modhanna a oiriúnú do choinníollacha réigiúnacha, tionchair tionscadail ar an gcomhshaol áitiúil agus bithéagsúlacht a mhaolú, agus cosc ​​​​a chur ar ath-ionradh Spartina sa todhchaí. Tá athchóiriú gnáthóg gasta tar éis díothaithe na Spartina ríthábhachtach chun gnáthóga oiriúnacha d'éin uisce a chruthú.

Creideann na húdair go bhfuil deiseanna ann chun caomhnú éan uisce agus cosaint bogaigh chósta sa tSín a fheabhsú tuilleadh trí chinnteoireacht agus gníomhartha atá bunaithe ar fhianaise. Tá gá le cineálacha cur chuige atá bunaithe ar an eolaíocht chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin agus chun caomhnú fadtéarmach éan uisce cósta agus a ngnáthóga a chinntiú.

Foinsí:

Zhijun Ma et al, Éachtaí, dúshláin, agus moltaí maidir le caomhnú éan uisce i mbogaigh chósta na Síne, Avian Research (2023).

Cumarsáid KeAi Co.