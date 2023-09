Ranatec chun Crua-earraí Próiseála Comhartha a Thógáil le haghaidh Réadlann Eagar Ciliméadar Cearnógach

Tá Ranatec, fochuideachta de chuid an ghrúpa Qamcom agus soláthraí na príomhchúiseanna le trealamh tástála agus tomhais d'iarratais RF agus micreathonn, roghnaithe ag Qamcom Research and Technology chun na crua-earraí próiseála comhartha chun cinn a thógáil don Réadlann Array Ciliméadar Cearnóg (SKAO). Is eagraíocht idir-rialtasach é an SKAO a oibríonn chun na teileascóip raidió is cumhachtaí ar domhan a thógáil san Astráil agus san Afraic Theas.

Bainfear úsáid as teileascóip SKAO le haghaidh staidéir éagsúla lena n-áirítear iniúchadh na cruinne luath, foirmiú na réaltaí agus na réaltraí, agus cuardach a dhéanamh ar shaol lasmuigh den talamh. Is é ról Ranatec sa tionscadal ná comhtháthú agus comhlánú a dhéanamh ar raon príomhréitigh do na teileascóip.

Is éacht suntasach é an ceapachán seo do Ranatec, mar ní hamháin go léiríonn sé a saineolas i mbainistíocht comharthaí ach neartaíonn sé a seasamh mar sholáthraí réitigh turnkey le haghaidh forbartha agus táirgthe. Feabhsóidh an comhoibriú idir Ranatec agus Qamcom Research and Technology a gcumas smaointe agus nuálaíochtaí a iompú ina réitigh fhíora.

Mhol Bengt Münter, Bainisteoir Tionscadail ag Qamcom, do Ranatec as a n-ainm teiste maidir le réitigh nuálacha a sheachadadh agus a saineolas i ndéantúsaíocht trealamh speisialaithe tástála agus tomhais. Dúirt sé go mbeadh baint lárnach ag Ranatec leis an ardchóras glacadóir beatha digitithe don tionscadal SKAO a chur le chéile agus a thástáil.

Tá sannadh Qamcom SKAO mar chuid de chomhoibriú idirnáisiúnta níos leithne a shíneann go dtí 2027. Tá Qamcom freagrach as comhpháirteanna ó sholáthraithe eile a chomhtháthú sa phríomhchóras. Tá comhoibriú i gceist leis an tionscadal freisin le Onsala Space Observatory agus Chalmers University of Technology, dhá phríomhimreoirí i dtógáil na teileascóip SKAO.

Measann Ranatec gur deis uathúil fáis í an deis seo agus deis oibriú in éineacht le ceannairí físiúla i dteicneolaíocht na Sualainne agus i dtaighde spáis. Is mór an onóir don chuideachta a bheith roghnaithe don tionscadal mór le rá seo agus tá sí ag tnúth le cur le rathúlacht Réadlann SKAO.

