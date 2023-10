Misean L1 Aditya ar an Rian chun Pointe L1 a Bhaint Amach i 18 Lá: Cathaoirleach ISRO

Tá sé deimhnithe ag Cathaoirleach ISRO S Somanath go bhfuil Misean Aditya L1 ag dul ar aghaidh go sásúil agus táthar ag súil go mbainfidh sé an Pointe L1 amach sna 18 lá atá romhainn. Tá sé mar aidhm ag an misean seo staidéar a dhéanamh ar choróin na gréine agus a dhinimic.

Chomh maith le Misean Aditya L1, tá sé beartaithe ag ISRO freisin an Satailít Polarimeter X-gha (XPoSat) a sheoladh i mí na Nollag. Tá an XPoSat deartha chun staidéar a dhéanamh ar polarú X-ghathanna Cosmaí.

Le linn cruinnithe faisnéise ag an gComhdháil um Hacáil agus Cibearchruinniú, leag Somnath béim ar na dúshláin atá roimh ISRO maidir le bonneagar spáis na hIndia a dhaingniú. Chuir sé imní in iúl faoi na bagairtí méadaitheacha atá ann ó ghníomhaithe sa chomharsanacht atá ag iarraidh dul i bhfód ar chórais spáis na hIndia.

Tá bearta réamhghníomhacha glactha ag ISRO chun na bagairtí seo a mhaolú. Tá cleachtas curtha i bhfeidhm ag an ngníomhaireacht chun leochaileachtaí a aithint agus aghaidh a thabhairt orthu ag an gcéim deartha féin. Cinntíonn an cur chuige seo go bhfuil córais inlín agus idirlín scartha go fisiciúil, agus go bhfuil bagairtí srianta ag an gcomhéadan.

Trí na bearta slándála seo a ghlacadh, tá sé mar aidhm ag ISRO aon bhagairtí a d’fhéadfadh a bheith ann ó dhul isteach níos doimhne isteach sa bhonneagar spáis a chosc. Tá an ghníomhaireacht fós tiomanta do shócmhainní spáis na tíre a chosaint.

Foinsí:

– Cathaoirleach ISRO S Somanath, ag labhairt ag cruinniú faisnéise meán in Kochi

– Misean Aditya L1 ISRO agus Satailít Polarimeter X-gha (XPoSat)

Sainmhínithe:

– Pointe L1: Pointe sa spás ina bhfuil fórsaí imtharraingthe dhá chorp neamhaí cothromaithe a chéile.

– Satailít Polaraiméadar X-ghathach (XPoSat): Satailít atá deartha chun staidéar a dhéanamh ar polarú X-ghathanna Cosmaí.