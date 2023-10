An féidir le Carraig Bholcánach Bhrúite an Eochair a Choinneáil do Bhaint Carbóin?

Léirigh staidéar allamuigh ceannródaíoch a rinne taighdeoirí in Ollscoil California, Davis, agus Ollscoil Cornell réiteach féideartha ar an dúshlán a bhaineann le baint carbóin. Trí charraig bholcánach brúite a chur le talamh bairr, tá bealach aimsithe ag na heolaithe seo le carbón a stóráil san ithir, fiú agus coinníollacha an-tromchúiseacha ann. Foilsíodh an fhorbairt spreagúil seo san iris Environmental Research Communications.

Síonchaitheamh carraige a thugtar ar an bpróiseas atá taobh thiar den nuálaíocht seo. De réir mar a théann uisce báistí i dteagmháil le carraig bholcánach, gabhann sé dé-ocsaíd charbóin ón aer agus go héifeachtach glas é laistigh den charraig. De ghnáth, tarlaíonn an próiseas seo thar na milliúin bliain, rud a fhágann go bhfuil sé ró-mhall chun dul i ngleic le téamh domhanda. Mar sin féin, tríd an gcarraig a bhriseadh síos ina deannach mín, d'éirigh le heolaithe luasghéarú suntasach a dhéanamh ar shíonchaitheamh carraige.

Mheas staidéir roimhe seo go bhféadfadh an leagan feabhsaithe seo de shíonchaitheamh carraige 215 billiún tonna de dhé-ocsaíd charbóin a stóráil laistigh de 75 bliain, má chuirtear i bhfeidhm é ar thailte barr ar fud na cruinne. Mar sin féin, go dtí seo, ní raibh tástáil déanta ar an teicneolaíocht in aeráidí thar a bheith tirim.

Léirigh an staidéar allamuigh seo le déanaí gur féidir le carraig bholcánach brúite a bheith ina huirlis luachmhar chun carbón a stóráil, fiú faoi choinníollacha triomach. D’fhéadfadh impleachtaí an chinnidh seo a bheith suntasach, toisc go soláthraíonn sé bealach geallta chun an t-athrú aeráide a mhaolú agus astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú. Tríd an teicníc seo a ionchorprú i gcleachtais talmhaíochta, d’fhéadfadh feirmeoirí cur le hiarrachtaí bainte carbóin agus leanúint ar aghaidh ag saothrú a mbarr.

Agus an domhan ag leanúint ar aghaidh ag dul i ngleic leis an ngá práinneach le laghdú carbóin, cuireann torthaí an staidéir dóchas agus inspioráid ar fáil. Gan dabht beidh gá le tuilleadh taighde agus trialacha allamuigh, ach is iontach an t-ionchas atá ann go bhféadfadh carraig bholcánach bhrúite ról lárnach a bheith aige i maolú an athraithe aeráide.

CC

Cad is síonchaitheamh carraige ann?

Is próiseas nádúrtha é síonchaitheamh carraige a tharlaíonn nuair a imoibríonn mianraí i gcarraigeacha le gáis atmaisféaracha, cosúil le dé-ocsaíd charbóin, chun comhdhúile nua a tháirgeadh nó chun cinn atá ann cheana a thuaslagadh. Le himeacht ama, is féidir leis an bpróiseas seo dé-ocsaíd charbóin a bhaint as an aer agus é a stóráil laistigh de na carraigeacha.

Conas is féidir le carraig bholcánach brúite síonchaitheamh carraige a fheabhsú?

Má bhristear carraigeacha bolcánacha isteach i ndeannach mín, cuirtear dlús leis an bpróiseas síonchaitheamh carraige. Trí achar dromchla na gcáithníní carraige a mhéadú, is féidir le níos mó dé-ocsaíd charbóin freagairt leis na mianraí i dtréimhse níos giorra, ag glasáil an charbóin go héifeachtach.

Cad iad na buntáistí a d’fhéadfadh a bheith ann as carraigeacha bolcánacha brúite a úsáid ar thailte barr?

Trí charraig bholcánach brúite a ionchorprú ar thailte barra, is féidir dé-ocsaíd charbóin a ghabháil ón atmaisféar agus a stóráil san ithir. Ní hamháin go gcabhraíonn sé seo le héifeachtaí an athraithe aeráide a mhaolú ach feabhsaíonn sé cáilíocht agus torthúlacht na hithreach freisin. Ina theannta sin, d’fhéadfadh feirmeoirí agus úsáid á baint acu as an teicníc seo cur le hiarrachtaí domhanda um bhaint carbóin agus a dtáirgiúlacht talmhaíochta a chothabháil.

An féidir carraig bholcánach brúite a úsáid i ngach cineál aeráide?

Cé gur dhírigh staidéir roimhe seo ar acmhainneacht na carraige bolcánaithe brúite in aeráidí éagsúla, rinne an staidéar allamuigh le déanaí tástáil shonrach air in aeráid thirim. Léirigh na torthaí, fiú amháin i gcoinníollacha triomach, gur féidir carbóin a stóráil go rathúil fós san ithir ag baint úsáide as an modh seo. Mar sin féin, tá gá le tuilleadh taighde agus tástála chun a éifeachtúlacht agus a infheidhmeacht in aeráidí éagsúla a thuiscint go hiomlán.