Tá fionnachtain shuntasach déanta ag taighdeoirí ó Ludwig Oxford maidir leis an bhfachtóir trascríobh a bhaineann le micreaphthalmia (MITF) agus conas a rialaíonn sé a spriocghéinte. Tá ról ríthábhachtach ag MITF i bhforbairt cealla lí agus tá baint aige freisin le melanoma, cineál ailse craiceann. Nochtann torthaí an staidéir seo, a foilsíodh in Nature Communications, príomhléargais ar na meicníochtaí atá taobh thiar de rialú MITF ar léiriú géine.

Chinn na taighdeoirí, faoi stiúir Pakavarin Louphrasitthiphol agus Colin Goding, go gcuireann aicéitiliú iarmhar lísín ar leith, K206, bac ar chumas MITF ceangal a dhéanamh le heilimintí DNA a bhaineann le difreáil. Athraíonn aicéitiliú roghanna atá ceangailteach le DNA MITF trí na próitéiní CBP/p300 a mhodhnú. Tugann an fionnachtain seo léargais luachmhara ar phaiteolaíocht shiondróm Waardenburg, neamhord géiniteach arb iad is sainairíonna é lochtanna lí a bhaineann le sóchán i K206.

Breathnú suntasach eile ón staidéar ná go bhfanann breis agus 40% de mhóilíní MITF sa núicléas ceangailte go docht le DNA, le hamanna cónaithe sínte níos mó ná 100 soicind. Tugann an fad ceangailteach sínte seo le fios go bhféadfadh ról a bheith ag MITF maidir le struchtúir crómatin ar leith a bhunú agus a chothabháil i melanocytes, cosúil le rialtóirí trascríobh eile a bhfuil baint acu le heagrú crómatin.

Tá sé ríthábhachtach na meicníochtaí a rialaíonn roghnaíocht sprice MITF agus ceangailteach DNA a thuiscint chun forbairt meileanóma a thuiscint agus chun straitéisí teiripeacha sa todhchaí a threorú. D'fhéadfadh go ndíreodh taighde breise sa réimse seo ar iniúchadh a dhéanamh ar na hidirghníomhaíochtaí móilíneacha beachta a bhaineann le ceangal agus aicéitiliú DNA MITF, chomh maith le himscrúdú a dhéanamh ar an méid a chuireann fachtóirí eile lena sprioc-roghnaíocht. D’fhéadfadh eolas den sórt sin an bealach a réiteach d’idirghabhálacha spriocdhírithe i gcóireáil meileanóma, chomh maith le galair eile a bhaineann le forbairt cealla lí.

