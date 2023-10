Anailís a dhéanamh ar Iompar na dTonnta i Meáin a Athraíonn Ama

Scrúdaigh staidéar le déanaí a rinne taighdeoirí ó Ollscoil Oirthear na Fionlainne agus Ollscoil Tampere iompar na dtonn i meáin éagsúla ama. Ag cur san áireamh gur féidir le luas toinne athrú le himeacht ama, d'fhorbair na taighdeoirí an rud ar a dtugann siad cothromóid luasghéaraithe tonnta. Cuireann an chothromóid seo san áireamh éifeachtaí coibhneasta agus tá impleachtaí aici d’fheiniméin éagsúla.

Ina gcuid staidéir, fuair na taighdeoirí amach nach gceadaíonn an chothromóid tonnta luathaithe ach réitigh nuair a shreabhann am ar aghaidh, ag bunú treo ama dea-shainithe nó “saighead ama”. Cé go ndéantar treo an ama a chinneadh go minic trí eantrópacht a mhéadú, léiríonn an taighde seo, fiú ag leibhéal na gcáithníní aonair, go bhfuil treo seasta ama ann.

Réitíonn an creat a cuireadh i láthair sa staidéar freisin an díospóireacht fadbhunaithe ar a dtugtar an chonspóid Abraham-Minkowski. Tugann sé aghaidh ar an gceist cad a tharlaíonn do mhóiminteam an tsolais nuair a théann sé isteach i meán. Fuair ​​​​na taighdeoirí amach, de réir pheirspictíocht na tonn, nach bhfuil aon athrú ar mhóiminteam.

Ina theannta sin, ceadaíonn an chothromóid tonnta luasghéaraithe do shamhaltú anailíseach tonnta in ábhair a athraíonn am. Tá sé seo thar a bheith luachmhar toisc go gcumasaíonn sé staidéar a dhéanamh ar chásanna nach raibh rochtain orthu roimhe seo ach trí insamhaltaí uimhriúla. Soláthraíonn an taighde léargais freisin ar fheiniméin ar nós iompar na dtonnta i gcriostail ama fótóinic neamhord, áit a sáraítear caomhnú fuinnimh go háitiúil mar gheall ar an spás-am cuartha a bhíonn ag an tonn.

Tá impleachtaí tábhachtacha ag an staidéar seo do réimsí éagsúla, lena n-áirítear éifeachtaí optúla laethúla, tástálacha saotharlainne ar choibhneasacht ghinearálta, agus tuiscint níos doimhne a fháil ar an treo roghnaithe ama.

