Luasairí Leictreon Nanafótónacha: Luasairí Cáithníneacha Miniaturizing

Tá dul chun cinn suntasach déanta ag foireann taighdeoirí i dtreo mion-luasairí cáithníní trí luasairí leictreoin nanafótónacha a fhorbairt. Úsáideann na luasairí nua seo, atá comhionann le sliseanna ríomhaire, léasair chun luas na leictreon a mhéadú go tapa. Tugann luasghéarú rathúil na leictreon ag baint úsáide as gléas nana níos gaire dúinn don fhéidearthacht radaiteiripe inmheánach díreach le húsáid ionscóp sa todhchaí.

Is uirlisí riachtanacha iad luasairí cáithníní i dtionscail éagsúla, i réimsí taighde agus san earnáil leighis. Mar sin féin, tá na meaisíní seo mór go hiondúil agus éilíonn siad méid suntasach spáis. Cuireann úsáid luasghéarú léasair-bhunaithe laistigh de nanastruchtúr fótónach rogha eile micreascópach ar fáil a fhéadfaidh costais agus méideanna gléas a laghdú go mór.

Go dtí seo, ní raibh aon fhianaise dhochloíte ar ghnóthachain shuntasacha fuinnimh i luasairí leictreoin nanafótónacha. Mar sin féin, d'éirigh le foireann fisiceoirí léasair ag Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) an chéad luasaire leictreon nanafótónach a léiriú. Tharla an éacht seo i gcomhthráth le dul chun cinn comhchosúil a rinne comhghleacaithe in Ollscoil Stanford.

Tá na luasairí nanafótónacha seo thar a bheith beag bídeach, agus ní tomhaiseann struchtúir ach cúpla nanaiméadar i méid. Bhí na taighdeoirí in ann leictreoin a ghéarú go tomhaiste laistigh de na struchtúir seo ag baint úsáide as bíoga léasair ultrashort. Cé gur beag an chuma a bheadh ​​air seo, is cloch mhíle shuntasach é i réimse na fisice luasaire.

Is é an sprioc deiridh ná leanúint ar aghaidh ag méadú an ghnóthachain fuinnimh agus an sruth leictreoin chun luasairí cáithníní a dhéanamh ar shlis atá oiriúnach d’fheidhmeanna leighis. Chun é seo a bhaint amach, beidh ar na taighdeoirí na struchtúir a leathnú nó ilbhealaí a chur in aice lena chéile.

Tá comhghleacaithe in Ollscoil Stanford ag obair freisin ar “Luasaire ar shlis” a réadú i gcomhar le foireann an FAU. Tá an comhiarracht maoinithe ag Fondúireacht Gordon agus Betty Moore.

Foinsí:

“D’éirigh le fisiceoirí léasair leictreoin a luathú trí úsáid a bhaint as nanafheiste” – Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)

“Leictreon a luathú le teicneolaíocht arna nglacadh ó thaighde ar fhisic na gcáithníní” – Ollscoil Stanford