Achoimre: Tá fiacla iontaise aimsithe ag taighdeoirí ó chréatúr beag bídeach cosúil le creimire ar a dtugtar Sikuomys mikros, ar a dtugtar an “luch oighir,” a mhair breis agus 70 milliún bliain ó shin in Alasca mar atá anois. Tháinig rath ar an gcréatúr, timpeall ar mhéid luch tí, i dteocht reo agus i ndorchadas an gheimhridh Artach, in éineacht le speicis éagsúla dineasáir. Fuarthas na fiacla, a thomhas ach 1 go 1.5 milliméadar i méid, laistigh dríodar a bailíodh ó thrí shuíomh ar leith i bhFoirmiú Prince Creek, limistéar saibhir le iontaisí dineasáir. Bhí na fiacla éagsúil go leor ó fhiacla a gharghaolta chun é a rangú mar speiceas nua. Cé gur beag atá ar eolas faoi iompar agus stíl mhaireachtála an chréatúr, tuairimíonn eolaithe go mb’fhéidir gur fhan sé gníomhach i rith an gheimhridh, ag cothú feithidí agus inveirteabraigh eile chun é féin a chothú sa timpeallacht gharbh. Creidtear gur oiriúnú éabhlóideach é méid beag na mikros Sikuomys, rud a ligeann dó níos lú bia a éileamh le linn míonna an gheimhridh.

Soláthraíonn Foirmiú Prince Creek, atá suite os cionn an Chiorcail Artaigh, fuinneog uathúil isteach in áitritheoirí réamhstairiúla an réigiúin le linn aimsir na dineasáir. Cuireann fionnachtain na bhfiacla “luiche oighir” lenár dtuiscint ar na héiceachórais ilghnéitheacha a bhí san Ársa Artach, rud a thugann dúshlán ár réamhthuairimí faoi shrianta na beatha i dtimpeallachtaí foircneacha.

Foinse: Journal of Systematic Palaeontology (Lúnasa 2021)