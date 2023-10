Cinn Réabhlóideach: Cumasaíonn DeepMB Íomháú Optoacoustach Fíor-Ama agus Ardchaighdeáin

Tá fionnachtain cheannródaíoch déanta ag taighdeoirí i réimse na híomhánna leighis, ag tabhairt aghaidh ar an dúshlán atá ann le fada an lá a bhaineann le híomhánna ardchaighdeáin a fháil go tapa ag baint úsáide as tomagrafaíocht optafhuaimiúil ilspeictreach (MSOT). Is teicneolaíocht cheannródaíoch é MSOT a bhfuil an cumas aici galair éagsúla ar nós ailse chíche agus diostróife mhatánach a dhiagnóiseadh agus a mheas. Mar sin féin, chuir an phróiseáil am-íditheach a theastaíonn chun íomhánna mionsonraithe a ghiniúint teorainn lena fóntais chliniciúil.

Chun an dúshlán seo a shárú, tá DeepMB forbartha ag taighdeoirí, creat domhainfhoghlama a chumasaíonn íomháú optafhuaimiúil fíor-ama, ardcháilíochta. Dúnann DeepMB an bhearna idir luas an íomháithe fíor-ama agus an caighdeán íomhá a bhaintear amach trí atógáil múnla-bhunaithe. Baintear é seo amach trí atógáil múnla-bhunaithe a léiriú trí úsáid a bhaint as gréasán néarach domhain.

Is é an rud a chuireann DeepMB óna chéile ná a fheidhmíocht shuntasach. Trí oiliúint a chur ar an gcóras ar chomharthaí optafhuaimiúla sintéisithe agus ar íomhánna talamhfhírinne a cruthaíodh trí atógáil múnla-bhunaithe, tá atógáil íomhá optafhuaimneach cruinn bainte amach ag na taighdeoirí i 31 milleasoicindí in aghaidh an íomhá. Tá sé seo tuairim is 1000 uair níos tapúla ná na halgartaim úrscothacha, agus is beag an caillteanas a dhéantar ar cháilíocht na híomhá, mar a deimhníodh trí mheasúnuithe cáilíochtúla agus cainníochtúla ar thacar sonraí ilghnéitheach íomhánna in vivo.

Tá impleachtaí DeepMB domhain. Geallann sé rochtain láithreach a thabhairt do chliniceoirí ar íomhánna MSOT ar ardchaighdeán beag beann ar riocht an othair nó ar an limistéar den chorp atá á scanadh. Osclaíonn an dul chun cinn seo an fhéidearthacht go ndéanfaí íomháú codarsnachta ilspeictreach ardtaifigh trí thomagrafaíocht optafhuaimneach ríomhaire boise a bheith mar ghnáthchuid de chleachtas cliniciúil. Tá an cumas aige staidéir leighis agus cúram othar a athrú trí uirlis chumhachtach a thabhairt do ghairmithe cúram sláinte chun diagnóisí níos cruinne a dhéanamh agus cúram níos fearr a sholáthar.

Mar fhocal scoir, is dul chun cinn suntasach é DeepMB in íomháú optafhuaimiúil. Síneann a solúbthacht níos faide ná MSOT go módúlachtaí íomháithe eile cosúil le ultrafhuaime, x-gha, agus íomháú athshondais mhaighnéadaigh. De réir mar a leanann DeepMB ag forbairt, tá an poitéinseal aige a bheith ina chloch choirnéil den íomháú leighis nua-aimseartha, ag seachadadh torthaí ardchaighdeáin ag luasanna nach bhfacthas riamh cheana agus ag réabhlóidiú an réimse chun feabhais.

Foinse: Taighdeoirí ar an tionscadal seo.