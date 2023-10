Cumasaíonn Bulc-athshonadóirí Fuaimiúla Tomhas Beacht ar Fhuinneamh Fuaimiúil

D'fhorbair taighdeoirí ó Ollscoil Harvard agus Ollscoil Purdue straitéis chun folúntais sileacain a rialú agus a léamh amach taobh istigh d'athshonadóirí fuaimiúla mórchóir atá déanta as carbíd sileacain 4H (SiC). Tá feidhmeanna éagsúla ag na hathshonadóirí seo, a aimplíonn nó a scagadh tonnta fuaimiúla, lena n-áirítear teileachumarsáid RF agus teicneolaíochtaí chandamach. Mar sin féin, ba dhúshlán é an fuinneamh fuaimiúil atá stóráilte iontu le himeacht ama a thomhas go cruinn. Baineann straitéis na dtaighdeoirí le tiúnadh a dhéanamh ar na minicíochtaí a shúitear nó a mhéadaíonn lochtanna san athshonadóir. Bhain siad úsáid as gléas ar a dtugtar athshonadóir fuaimiúil mórchóir overtone cliathánach (LOBAR), déanta as 4H SiC, chun rialú fuaimiúil casadh ar fholúntais sileacain a léiriú. Rinne siad anailís speictrim minicíochta agus d'úsáid siad léamh amach optúil chun modh athshondais an ghléis a léirshamhlú. Ceadaíonn an tomhas neamh-ionrach do thréithriú beacht a dhéanamh ar airíonna fuaimiúla na gcóras micrileictreomeicniúla. Osclaíonn an taighde seo féidearthachtaí nua maidir le feistí próiseála comhartha iontaofa agus ardfheidhmíochta a dhéanamh.

Is struchtúir iad mór-athshonadóirí fuaimiúla a aimplíonn nó a scagadh tonnta fuaimiúla agus a bhfuil feidhm acu i dteicneolaíochtaí teileachumarsáide agus chandamach RF.

