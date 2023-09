Micreascóip Leathnaithe: Taifeach na Micreascóip Solais a Chur Chun Cinn

Tá micreascóip ag baint úsáide as lionsaí gloine agus solas mar bhunchloch taighde saotharlainne leis na céadta bliain. Cé go bhfuil gléasanna níos cumhachtaí ar nós micreascóip leictreoin ann, fágann a gceanglas ardchostais agus cothabhála nach bhfuil siad praiticiúil don chuid is mó de na saotharlanna. Mar thoradh air sin, is rogha do go leor taighdeoirí iad micreascóip chomhfhócasacha, a úsáideann solas agus lionsaí chun rudaí a mhéadú. Mar sin féin, tá teorainneacha os comhair na micreascóip seo maidir le réada atá gar do thonnfhad an tsolais a úsáidtear a réiteach, rud a fhágann go saobhadh íomhá trí dhíraonadh.

Tagann miocrorgánaigh ar nós baictéir, fungais agus víris laistigh den raon méide seo, rud a chruthaíonn dúshláin do mhicribhitheolaithe agus paiteolaithe atá ag iarraidh staidéar a dhéanamh orthu agus iad a dhiagnóisiú. Chun na constaicí seo a shárú, tá an teicníc maidir le micreascóip leathnaithe tagtha chun cinn le hocht mbliana anuas, rud a chuir ar chumas taighdeoirí réiteach na micreascóip thraidisiúnta a fheabhsú trí mhéid na miocróib atá á bhreathnú a leathnú.

Úsáideann micreascóp leathnaithe hidrogel pola-leictrilít chun samplaí a leathnú. Tá na glóthacha seo an-absorbent agus at nuair a chuirtear uisce leis. Tá na samplaí, lena n-áirítear bithmhóilíní sonracha cosúil le próitéiní, ar ancaire leis an maitrís glóthach seo. De réir mar a swells an fhoirmiú, leathnaítear na samplaí suas le ceithre huaire, rud a chuireann deireadh leis an saobhadh de bharr díraonta.

Mar sin féin, bíonn deacrachtaí ag micreascópacht leathnaithe maidir le fairsingiú aonfhoirmeach samplaí a chinntiú. Cuireann láithreacht ballaí cille i go leor miocróib bac ar leathnú, mar aon leis an ngá atá le céimeanna ancaireachta sonracha do gach bithmhóilín, rud a fhágann go bhfuil an próiseas dian ar shaothar agus sriantach i dtéarmaí cineálacha samplaí ar féidir a leathnú.

I mí an Mheithimh 2023, d’fhorbair foireann taighdeoirí biteicneolaíochta faoi stiúir Yongxin Zhao in Ollscoil Carnegie Mellon ardán nua micreascópachta leathnaithe ar a dtugtar µMagnify. Bhain an t-ardán seo úsáid as hidrogel a cheanglaíonn bithmhóilíní go huilíoch ar fud na maitrís glóthacha, rud a fhágann go bhfuil méadú níos comhionann ar shamplaí agus leathnú ar raon na n-orgánach agus na bhfíochán is féidir a fheiceáil. Mar sin féin, bhí dhá dhúshlán fós ann: fadhb an chillbhalla agus an cumas struchtúir shonracha a lipéadú agus a shainaithint.

Chun dul i ngleic le ceist an bhalla cille, chomhcheangail na taighdeoirí cóireáil teasa le cocktail einsímí díleácha balla cille, ag baint amach leathnú rathúil ar éagsúlacht pataiginí agus fíocháin ionfhabhtaithe, lena n-áirítear bithscannáin láidre baictéaracha agus fungacha.

Baineann an dúshlán eile le lipéadú a dhéanamh ar phróitéiní chun príomhstruchtúir nó príomhphróitéiní a aithint laistigh de na cealla atá faoi bhreathnóireacht. Úsáidtear lipéadú fluaraiseacha go coitianta, ach go traidisiúnta ní cheadaíonn sé ach líon teoranta dathanna mar gheall ar thonnfhaid forluiteacha. Mar sin féin, d'fhorbair foireann Zhao cur chuige sruthlaithe agus athdhéanta, rud a chuir ar chumas an iliomad babhtaí lipéadaithe i sampla amháin. Ligeann sé seo in éineacht leis an leathnú íomhá feabhsaithe do léirshamhlú idirghníomhaíochtaí agus struchtúir próitéin iolracha i 3D.

Tairgeann an córas µMagnify réiteach costéifeachtach simplí chun feabhas a chur ar chumhacht agus ar ilúsáideacht na micreascóip chomhfhócasach atá ann cheana féin. Le costas measta de $10 dollar SAM in aghaidh an tsampla, is féidir le saotharlanna ar fud an domhain an teicníc seo a ghlacadh. I réigiúin atá teoranta ó thaobh acmhainní de agus a bhfuil leitheadúlacht ard pataiginí miocróbacha iontu, amhail an Afraic Fho-Shahárach agus Oirdheisceart na hÁise, tá acmhainneacht mhór ag an gcóras. D'fhorbair na taighdeoirí fiú clár réaltachta fhíorúil ar a dtugtar ExMicroVR chun sonraí a léirshamhlú, ag éascú taighde comhoibríoch i measc taighdeoirí iolracha ar an sampla céanna.

(Foinse: Yongxin Zhao et al., Ard-Eolaíocht)