An bhfuil Naoú Pláinéad i bhFolach inár nGrianchóras?

Tá fianaise shuimiúil tagtha chun cinn go bhfuil naoú pláinéad inár gcóras gréine, de réir staidéar a foilsíodh in The Astronomical Journal. Scrúdaíonn an páipéar fithisí aisteacha na réad i gCrios Kuiper i bhfad i gcéin, réigiún atá i gcruth diosca taobh amuigh de Neiptiún ina bhfuil pláinéid corracha agus an iliomad Rudaí Tras-Neiptiúnacha (TNO). Cé go raibh éilimh ann roimhe seo maidir le naoú pláinéad a bheith ann bunaithe ar bhreathnuithe ó TNOnna ar nós Sedna, cuireann an taighde nua seo peirspictíocht eile i láthair.

Tugann an staidéar le fios gur féidir fithis an-eccentric agus fadaithe Sedna, taobh le fithis claonta TNOanna eile, a mhíniú trí phláinéad ar mhéid an Domhain a bheith ann. Léiríonn ionsamhlúcháin ríomhaire go mbeadh ar an bpláinéad hipitéiseach seo a bheith 1.5-3 huaire mais an Domhain agus é a bheith suite 250-500 uair an fad idir an Domhan agus an ghrian. Bheadh ​​a bhfithis claonta freisin faoi 30° d’eitleán an ghrianchórais, feiniméan dá ngairtear “Cás Kuiper Belt Planet”.

Bheadh ​​impleachtaí móra don eolaíocht phláinéadach ag fionnachtain pláinéad ar mhéid an Domhain sa ghrianchóras amuigh. Theastódh athluacháil ar an sainmhíniú ar phláinéid, agus d’fhéadfadh aicme nua pláinéid a bhunú. Ina theannta sin, ba ghá athbhreithniú a dhéanamh ar theoiricí maidir le foirmiú córas gréine agus forbairt pláinéid.

Is féidir an teoiric a thástáil trí bhraisle TNOanna a chuardach thart ar 150 uair an fad idir an Domhan agus an ghrian. Bheadh ​​brath réad den sórt sin mar fhianaise ar an naoú pláinéad a bheith ann. D’fhéadfadh fiú teacht ar chúpla TNO nua ár dtuiscint ar bhunús an ghrianchórais a réabhlóidiú.

Mar fhocal scoir, cuireann an fhéidearthacht go mbeidh naoú pláinéad inár gcóras gréine bealach iontach ann le haghaidh tuilleadh iniúchta agus athluachála ar ár n-eolas ar réimsí seachtracha ár gcomharsanacht neamhaí.

