Naisc a Chuardach Idir Phléascann Mear Raidió agus Tonnta Imtharraingthe

Achoimre: Is fada na réalteolaithe spreagtha ag pléascanna gasta raidió, splancacha déine tonnta raidió nach maireann ach codán de shoicind ach a scaoileann an oiread fuinnimh agus a dhéanann an ghrian i mblianta. Tá iliomad míniúcháin féideartha ag na pléascanna seo, lena n-áirítear réaltaí neodrón an-mhaighnéadaithe, imbhuailtí de réaltaí dlútha, nó feiniméin choimhthíocha eile. Chun a fháil amach cé na teoiricí atá ceart, d'iompaigh eolaithe chuig teileascóip imtharraingthe tonnta chun naisc a lorg.

Is féidir le tonnta imtharraingthe, atá ina gcraiceacha i bhfabraic na cruinne, faisnéis bhreise a sholáthar maidir le pléasctha raidió tapa. Murab ionann agus comharthaí leictreamaighnéadacha cosúil le tonnta solais nó raidió, téann tonnta imtharraingthe trí ábhar gan tionchar. Tá tonnta imtharraingthe aimsithe cheana féin ag réalteolaithe ó chórais imbhuailte na réaltaí dlútha agus tuigeann siad go bhféadfadh pléasctha raidió tapa comharthaí imtharraingthe a tháirgeadh freisin.

I staidéar nua a foilsíodh in The Astrophysical Journal, rinne taighdeoirí crostagairt ar shonraí ó na iliomad breathnuithe mear-phléasctha raidió le faisnéis ó theileascóip tonnta imtharraingthe. Trí fhad agus suíomh gach mearphléasctha raidió a mheas, rinne na heolaithe cuardach ar chomharthaí imtharraingthe timpeall an ama agus suíomh spéire gach imeachta.

Cé nach bhfuair na taighdeoirí amach aon naisc dhochloíte idir pléascanna tapa raidió agus tonnta imtharraingthe sa staidéar seo, thug an pléascadh is gaire ina sampla léargas luachmhar. Cé go bhfuil an t-achar go dtí an pléasctha fós éiginnte, tá raon íogair na mbrathadóirí imtharraingthe ag druidim leis, rud a fhágann go gcreideann eolaithe go bhféadfadh foinsí na dtonnta imtharraingthe cuntas a thabhairt ar chodán beag de phléascanna raidió tapa.

Leagann an staidéar seo béim ar an tábhacht a bhaineann le bealaí iolracha breathnóireachta agus sonraí a úsáid chun rúndiamhra feiniméin réaltfhisiceacha a réiteach. B’fhéidir go dtabharfaidh tuilleadh taighde agus comhoibrithe idir na réalteolaithe raidió agus na réalteolaithe imtharraingteach níos gaire dúinn tuiscint a fháil ar bhunús na bpléascann raidió tapa agus ar ról na dtonnta imtharraingthe ina dtáirgeadh.

Sainmhínithe:

– Pléascanna gasta raidió: Splancacha géara tonnta raidió ón spás a mhaireann ar feadh tréimhse an-ghearr, ach a scaoileann an oiread fuinnimh agus a dhéanann an ghrian i mblianta.

– Tonnta imtharraingthe: Sracanna i bhfabraic an spáis ama de bharr luasghéarú réada ollmhóra. Bhí siad tuartha ag teoiric Einstein maidir le coibhneasacht ghinearálta agus aimsíodh iad den chéad uair go díreach in 2015.

– Comharthaí leictreamaighnéadacha: Tonnta réimsí leictreacha agus maighnéadacha a iomadaíonn tríd an spás, amhail solas, tonnta raidió, agus X-ghathanna.

Foinsí:

– *An Iris Réaltfhisiceach*: Staidéar ar chrostagairtí do phléascanna raidió gasta agus sonraí imtharraingthe.