Rogha Níos Sábháilte ar Choinnle: Lampaí Coinneal Níos Teo

Má bhaineann tú sult as atmaisféar agus boladh na gcoinnle ach go bhfuil imní ort faoin truailliú aeir is féidir leo a chur faoi deara, smaoinigh ar infheistiú i lampa coinneal níos teo. Murab ionann agus coinnle traidisiúnta a dhónn agus a scaoileann truailleáin isteach san aer, teasaíonn lampaí coinneal te an céir chun a boladh a scaoileadh le níos lú truailleán agus riosca dóiteáin nialasach.

Is féidir ábhar cáithníneach agus aonocsaíd charbóin a tháirgeadh, chomh maith le comhdhúile so-ghalaithe orgánacha (VOCanna) trí choinnle a dhó. Féadfaidh saincheisteanna sláinte éagsúla a bheith mar thoradh ar na VOCanna seo mar nausea, meadhrán, tuirse, tinneas cinn, agus greannú riospráide. I gcásanna áirithe, is féidir le hábhar cáithníneach fíneáil ó choinnle fiú dul isteach sa sruth fola agus tionchar a imirt ar an gcroí.

Cé gur tháinig staidéar a rinneadh in 2014 ar an gconclúid nach bhfuil rioscaí sláinte aitheanta ag baint le coinnle cumhra faoi ghnáthchoinníollacha, moltar go fóill teorainn a chur lena n-úsáid. Tugann lampa teo coinneal rogha níos sábháilte tríd an gcéir a leá agus an boladh a scaoileadh gan gá le lasair oscailte. Cé go n-astaíonn lampaí coinnle teo VOCanna fós, táirgeann siad níos lú cáithníní agus níos lú aonocsaíde carbóin i gcomparáid le coinnle a dhó.

Chun éifeachtaí díobhálacha féideartha a íoslaghdú tuilleadh, moltar fuinneog a oscailt agus lampa teo coinneal á úsáid chun aeráil a fheabhsú. Trí úsáid a bhaint as lampa teo coinneal, is féidir leat taitneamh a bhaint as cumhráin na gcoinnle is fearr leat agus na rioscaí sláinte a bhaineann leis a laghdú.

Tá lampaí éagsúla níos teo coinneal ar fáil ar an margadh, gach ceann acu ag tairiscint gnéithe agus dearaí uathúla. I measc roinnt roghanna coitianta tá:

Lampa Níos Teo Coinnle Dubh Funistree: Tá teas réidh sa lampa sofaisticiúla seo chun céir a leá agus chun cumhráin a scaoileadh. Tá muineál inchoigeartaithe aige chun freastal ar mhéideanna éagsúla prócaí coinneal. Lampa Níos Teo Candle Habitu: Déanta ag cuideachta Cheanada, tá an lampa seo ar fáil le scáth lampa dubh nó bán. Tá muineál inchoigeartaithe aige agus lasc ama in-ríomhchláraithe le haghaidh múchadh uathoibríoch. Lampa Níos Teo Liknapho Vintage Candle: Le cuma seanré agus cruinne scáth gloine bainne, is féidir leis an lampa seo freastal ar choinnle suas le 13 orlach ar airde. Tá feidhm lasc ama aige freisin le haghaidh úsáide pearsantaithe. Aimsíonn Light It Upp Lampa Coinneal níos Teo: Is píosa ráitis ildánach é an lampa práis seo is féidir a úsáid mar sholas blas agus mar théamh coinneal. Tagann sé ag pointe praghais níos airde ach moltar go mór é as a dhearadh. Maireachtáil le Lampa Níos Teo le Coinnle Candella: Le dearadh íostach i liath Neamhlonrach, tá muineál inchoigeartaithe, lasc ama in-ríomhchláraithe ag an lampa seo agus seoltar é ó ghnóthas beag i gCeanada.

Trí infheistíocht a dhéanamh i lampa teo coinneal is féidir leat taitneamh a bhaint as ambiance soothing agus cumhráin na gcoinnle agus ag an am céanna na rioscaí sláinte féideartha a bhaineann lena ndó a íoslaghdú. Déan rogha níos sábháilte agus cuir le d'eispéireas coinneal le lampa níos teo le coinneal.

-

Sainmhínithe:

Ábhar cáithníneach: Cáithníní bídeacha ar crochadh san aer a d'fhéadfadh a bheith díobhálach nuair a ionanálaítear iad

Aonocsaíd charbóin: Gás gan dath gan bholadh is féidir a bheith tocsaineach nuair a análaítear i dtiúchan ard é

Comhdhúile orgánacha so-ghalaithe (VOCanna): Ceimiceáin a ghalaíonn go héasca san aer ag teocht an tseomra, rud a d’fhéadfadh fadhbanna sláinte a chruthú

Staidéar piarmheasúnaithe: Staidéar a dhéanann saineolaithe sa réimse a mheas agus a athbhreithniú sula bhfoilsítear é

Foinsí:

Sláinte Biúró Uisce agus Aeir Cheanada (bitheolaí Francis Lavoie)

Níl URL foinse ar leith ag an mbunalt, “Malartach níos Sábháilte ar Choinnle: Lampaí Níos Teo le Coinnle”.